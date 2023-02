Jak se žije sběrateli autobusů: Má 21 ikarusů!

Milan Jiroš. 46 let. Diagnóza: autobusy Ikarus. A teď tohle základní představení rozbalíme a rozvedeme dál. Navigace nás za Milanem vede do jedné obce na Vysočině, kousek od Pelhřimova. Její jméno zatím propálit nechce. V někdejší zemědělské usedlosti, kterou koupil, uvažuje zřídit muzeum pro svou autobusovou kolekci. „Ještě ale musím několik věcí doladit. Každopádně když se mi někdo ozve, rád ho tady provedu jako vás,“ zdraví nás ve vratech pan Jiroš.

Nejdřív sklápěč

Kořeny Milanovy lásky k autobusům maďarského výrobce Ikarus sahají do dob, kdy byl malý kluk. „S maminkou jsme jezdívali z Chlumce nad Cidlinou do Pardubic modrým kloubovým linkovým ikarusem. Hrozně se mi líbilo na točně, jak se to se mnou natáčelo, kroutilo,“ popisuje Milan Jiroš. Někdy dětské nadšení vyprchá, u Milana sílilo jak svaly po steroidech.

