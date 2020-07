Jak snížit úmrtnost na silicích o polovinu? Podle nové studie by stačilo málo

Nová studie, za kterou stojí rozsáhlý průzkum Consumer Reports, totiž tvrdí, že ke snížení počtu úmrtí na silnicích až o polovinu by stačilo pouhé implantování existujících bezpečnostních technologií do všech nových vozidel.

Úřady již v současnosti požadují zahrnutí některých bezpečnostních systémů do standardní výbavy nových modelů. Pokud by ale nové vozy byly standardně osazeny nejmodernějšími bezpečnostními systémy, pak by mohly jen za minulý rok zachránit téměř 20.000 životů na amerických silnicích.

„Namísto zajištění bezpečnosti pro všechny výrobci automobilů často kladou zátěž na lidi, aby zkoumali, chápali a často platili navíc za život zachraňující vybavení automobilů,“ komentuje téma William Wallace, manažer bezpečnostní politiky v Consumer Reports.

„V důsledku tak často trvá i desetiletí, než se bezpečnostní technologie stanou standardem pro všechny nové automobily. Politici by si měli zvolit jinou cestu – takovou, která bude zachraňovat životy nyní,“ dodává Wallace.

Studie Consumer Reports odhaduje, že prvky jako autonomní nouzové brzdění, varování před opuštěním jízdního pruhu a hlídání slepého úhlu ve standardní výbavě by mohly jen v USA zachránit okolo 11.800 životů ročně. Dalších 3.700 až 7.400 životů by pak mohla zachránit technologie zabraňující řízení vozidla pod vlivem alkoholu, pokud by byla prvkem standardní výbavy.

Rostoucí význam se ovšem přisuzuje i rozvoji technologii komunikace mezi automobily, tedy Vehicle-to-Vehicle, která by v rámci standardní výbavy mohla zachránit okolo 1.300 životů ročně.

Pokud by se všechny tyto technologie zkombinovaly a zahrnuly do standardní výbavy nových automobilů, pak by mohly ročně zachránit okolo 16.800 až 20.500 životů jen na amerických silnicích. Nebavíme se přitom o technologiích, které by spadaly do žánru sci-fi. Automobilky už jimi většinou disponují, zatím je ale nabízejí převážně v rámci příplatkové výbavy.

„Technologie umožňující snížení úmrtnosti na silnicích na polovinu už máme, a bylo by pouze posílením současné tragédie se ztrátami životů na silnicích, pokud by naši vůdci nedokázali zajistit, aby je měli všichni řidiči ve svých autech,“ dodává Wallace.