Omezovač rychlosti u Volva je jen první krok k bezpečné rychlosti

Automobilka Volvo je dobře známá svou orientací na maximální bezpečnost posádky. Její poslední krok, kterým omezila maximální rychlost nových modelů na 180 km/h, ovšem vyvolal jisté kontroverze.

Jak zmiňuje web Autocar, který o tématu pohovořil s šéfkou bezpečnostního centra automobilů Volvo, rychlost 180 km/h je stále vysoko nad zákonným limitem většiny států na světě – tedy s výjimkou Německa. Moderní vozy Volvo navíc nejsou typickou volbou pro řidiče, kteří preferují rychlost.

A dokonce i Malin Ekholm, vedoucí pracovnice Volvo Cars Safety Centre, v rozhovoru připustila: „180 km/h je stále vysoká rychlost, takže znamená to konec překračování maximální povolené rychlosti? Ne, to nikoliv.“

Jaký byl tedy důvod tohoto kroku? „Je to omezení, a neexistuje žádný důvod, proč jezdit rychleji než 180 km/h,“ uvedla v rozhovoru Ekholm. Z jejího dalšího vyjádření navíc vyplývá, že omezení maximální rychlosti na 180 km/h představuje spíše symbolický krok.

Volvo chce zkrátka ukázat, že to myslí s omezováním rizik spjatých s vysokou rychlostí vážně. „Všichni mluví o rychlé jízdě, ale my jsme chtěli udělat něco, co ukáže, že to myslíme vážně. A to zahájí hlubší rozhovory na toto téma.“

Podle Ekholma navíc automobilka našla u svých zákazníků po tento krok pochopení. Jak ostatně dodává, většina si jich koupila Volvo právě kvůli velkému důrazu značky na bezpečnost. Okolní svět ovšem novinku přijal s neskrývanou skepsí a místy i cynismem.

„Vždy existují skeptici, protože problém s lidskými behaviorálními aspekty spočívá v tom, že otázka rychlosti souvisí s tím, jak jsou naše mozky naprogramovány. Nejsme naprogramováni tak, abychom chápali rychlost na vysoké úrovni,“ dodal Ekholm.

„Jak to tedy udělat co nejmírnější cestou? Jak vyvážit svobodu pohybovat se v bezpečí, jak vypadá náš plán a jak do něj zahrneme skeptiky? Omezení rychlosti je jen prvním krokem ve zjišťování bezpečné rychlosti – a jak vám ji můžeme pomoci dodržovat.“

Švédská automobilka ovšem není tím jediným, kdo by měl o budoucnosti bezpečné rychlosti rozhodovat. Ekholm se měla v tomto roce zúčastnit Konference OSN o bezpečnosti silničního provozu, na které se sešli politici, odborníci na dopravu i zástupci nestátních organizací a společně hovořily i bezpečnosti a rychlé jízdě.

„Různé skupiny mohou přispět různými věcmi: například vlády mohou zavádět novou legislativu a vymáhat ji. Jako výrobci aut chceme nabídnout dostupné nástroje, což zahrnuje i omezování rychlosti, a pohled, jak můžeme řidiči pomoci zachovat se nejlépe v každé situaci. Jde o to udělat to způsobem, který bude pomáhat pochopitelně, ne ve stylu velkého bratra.“

„Před dvaceti lety nebylo vždy zábavné jezdit rychle, protože to bylo nepohodlné. Dnešní auta jsou fantastická a chovají se stejně ve všech rychlostech, takže jak máme přeložit staré signály, které jste dostávali při rychlé jízdě, do moderního kontextu?“ dodává Ekholm.

Kromě rychlostních limitů ovšem Volvo plánuje i další novinky, včetně tzv. Care Key. Majitelé vozů tak nově budou moci omezit rychlost ostatním lidem, se kterým vůz sdílí. Kromě techniky se ovšem Volvo chce zaměřit i na samotného řidiče.

V blízké budoucnosti by se tak v interiéru nových vozů Volvo měla objevit kamera, která bude snímat obličej řidiče. Automobilka tak bude moci zabránit v jízdě příliš unaveným osobám, nebo lidem pod vlivem alkoholu. Opět se ovšem bude jednat o dost kontroverzní krok.

„Kamera vás nebude natáčet, aby věděla, co děláte,“ uvedla k chystané novince Ekholm. „Systém bude sledovat pohyb hlavy a očí, studovat vaše kognitivní signály a překládat je, aby věděl, na co asi myslíte. Je to jízda, nebo například potřebujete pomoci?“ dodala Ekholm příklad.