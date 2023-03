Pár obecných rad

Sedačky ve svém automobilu byste neměli čistit ani v zimních mrazech, ale ani v letních tropech.

Doporučujeme vám vysát také celý interiér vašeho automobilu – nezapomínejte ani na švy, spáry a nejrůznější záhyby.

Pokud máte k dispozici parní čistič, můžete ho použít k hloubkovému čištění sedaček. Parní čistič pomáhá odstranit nečistoty a bakterie, a to bez použití chemikálií.

Pokud jsou sedačky z textilu , začněte tím, že je pečlivě vysajete, abyste odstranili všechny nečistoty a prach. Poté použijte čistící roztok nebo odstraňovač skvrn na textilní sedačky. Postupujte podle pokynů na obalu a vždy testujte čisticí prostředek na malé neviditelné části, abyste se ujistili, že nezpůsobí změnu barvy nebo poškození tkaniny.

, začněte tím, že je pečlivě vysajete, abyste odstranili všechny nečistoty a prach. Poté použijte čistící roztok nebo odstraňovač skvrn na textilní sedačky. Postupujte podle pokynů na obalu a vždy testujte čisticí prostředek na malé neviditelné části, abyste se ujistili, že nezpůsobí změnu barvy nebo poškození tkaniny. Pokud jsou sedačky z kůže , použijte měkký hadřík namočený ve vodě a jemném mýdle nebo čisticím roztoku určeném pro kůži. Dobře otřete každou část sedačky a poté ji otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte příliš mnoho vody a nechte sedačky uschnout na vzduchu.

, použijte měkký hadřík namočený ve vodě a jemném mýdle nebo čisticím roztoku určeném pro kůži. Dobře otřete každou část sedačky a poté ji otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte příliš mnoho vody a nechte sedačky uschnout na vzduchu. Při čištění se vám bude dobře pracovat s hadříkem z mikrovlákna a jemným kartáčkem

Jedlá soda proti zápachu

Přemýšlíte, jak nejlépe vyčistit sedačku v autě? Nevíte, čím vyčistit sedačku? Jedlou sodu můžete považovat za multifunkční úklidový prostředek. Použít ji můžete dokonce i při čištění interiér svého automobilu. Nejen, že vás zbaví přebytečné vlhkosti, ale navíc vám pomůže od nepříjemného zápachu či zatuchlosti.

Stačí, když sodu nasypete na sedačky a necháte ji působit klidně i přes noc. Ráno ji normálně vysajete vysavačem. Kašička vytvořená z jedlé sody a vody je vhodná na vyčištění mastných skvrn. Pokud jste ve svém autě jedli řízky nebo si na sedadlo sedli s pořádnou vrstvou opalovacího krému, jedlá soda vám pomůže.

Jak vyčistit skvrny od inkoustu

Před tím, než se pustíte do celkového čištění sedaček ve svém automobilu, bude třeba věnovat zvláštní pozornost skvrnám. Ty bude třeba odstranit. Ale jak? Jak se říká, náhoda je blbec. A proto se může stát, že si ušpiníte sedačky v autě od něčeho, u čeho byste to vůbec nečekali.

V případě, že máte v automobilu skvrny od inkoustu, můžete na jejich vyčištění použít lihové čistidlo smíchané s vodou nebo lak na vlasy ve spreji. Sprej se nastříká na skvrnu a opatrně vyčistí vlhkým hadříkem.

Jak vyčistit mastné skvrny

Mastných skvrn a skvrn od oleje vás zbaví ředidlo smíchané s vodou a bavlněný hadřík. Tuto směs hadříkem vetřete do sedadla v místě, kde se nachází skvrna. Poté skvrnu poprašte solí nebo kukuřičnou moukou a nechte přes noc působit. Poté vysajte.

Před tím, než ředidlo použijete, jej vyzkoušejte na malém kousku potahu, zda nedojde k jeho poškození. Méně agresivní variantou je použití již zmíněné jedlé sody.

Jak vyčistit skvrny od kávy

V případě, že jste si ve svém automobilu rozlili kávu, je třeba skvrnu naředit malým množstvím vody a vyčistit hadříkem. Poté můžete přidat trochu čistidla na sklo a nechat pět minut působit. Skvrnu poté opět přetřete hadříkem.

Pokud se skvrn chcete opravdu zbavit a ne je vetřít do sedaček ještě víc, hadříkem po skvrnách jen jemně přejíždějte. Rozhodně příliš netlačte a skvrny nedrhněte.

Skvrny od kávy by se vám mohlo podařit vyčistit také přípravkem na mytí nádobí spolu s vodou. Vlhká místa po čištění můžete z povzdálí vysušit za pomoci fénu.

Jak vyčistit skvrny od zvratků

Pokud za sebou máte bujarou oslavu a na vašich zadních sedačkách jsou pozůstatky po tom, co se vašemu spolucestujícími udělalo nevolno, snažte se sedadlo vyčistit co nejrychleji. Všechny zvratky je třeba setřít a nalít na skvrny studenou vodu. Sedačku pak umyjte mýdlem s teplou vodou.

Pak skvrnu neutralizujte tím, že ji potřete hadříkem namočeným v sycené vodě. K čištění skvrn od zvratků můžete použít také kašičku z jedlé sody. Ta navíc pomůže s absorpcí pachů.

Jak odstranit skvrny od krve

Odstranit krev se mnohdy může zdát velmi těžkou disciplínou. Na její čištění nepoužívejte ani teplou vodu, ale ani mýdlo. Krev by se do sedaček ještě více „zažrala“. Hadřík je třeba namočit do studené vody a krev jím stírat. To do doby, než skvrna zmizí.

Jak vyčistit textilní sedačky v automobilu?

Ze všeho nejdříve je třeba automobil důkladně vysát – a to včetně sedaček. Nesmíte zapomínat ani na nejrůznější záhyby, kde se špína usazuje více než kde jinde. Při tom vám doporučujeme použít speciální nástavec. Poté se zbavte případných skvrn. Návod na odstranění jednotlivých typů skvrn najdete výše. Poté přichází na řadu celková očista sedaček. Na sedačky aplikujte přiměřené množství čističe sedaček a autosedaček, který na čištění sedaček přímo určen. Přípravek je třeba nanášet v rozumném množství, to samé platí o případném použití vody. Sedačky by měly po čištění zůstat vlhké, ale ne mokré, jinak by vám hrozilo, že se na nich začnou tvořit plísně. Po prvotním čištění uvidíte, která místa jsou špinavější více než místa ostatní. Pokud jste výrazné skvrny nevyčistili před čištěním celých sedaček, je na to čas nyní. Zaměřte se pouze na konkrétní skvrny, ale vyhněte se zbytku sedaček. Na čištění použijte hrubší houbičku nebo jemný kartáček. Pozor si dávejte v místech švů a okrajů – nechcete přetrhnout nitě, nebo třeba rozedřít látku. Po vyčištění sedaček je můžete znovu vysát – pomůže to v boji proti vlhkosti. Dveře automobilu (nebo alespoň okna) po čištění nechte otevřené, aby sedačky pořádně vyschly. Na pomoc si můžete vzít také fén na vlasy.

Způsobů, jakými můžete vyčistit své sedačky v automobilu, je mnoho. My se dnes podíváme na dva základní, kterými je parní tepování a čištění sedaček doma.

Parní tepování

Parní tepování je nejúčinnějším způsobem, jak můžete svým sedačkám v autě dodat původní vzhled. K čištění textilních sedaček se používá horká pára o 160°C – a to v kombinaci s kvalitním čisticím přípravkem.

Pokud by se používala pára samotná, nečistila by nijak zvlášť uspokojivě. I proto je třeba čistič sedaček opravdu použít. Velkou výhodou parního tepování je fakt, že jsou sedadla po tomto způsobu čištění pouze vlhká, ale ne mokrá. Navíc jsou dezinfikovaná.

Jak vyčistit kožené sedačky v autě?

K čištění kožených sedadel v autě používejte přípravky na to určené. Kůže vyžaduje mnohem větší dávku péče než textil. Jako první se postarejte o to, aby bylo ve vašem automobilu teplo. Kůže dobře reaguje na teplé prostředí a lépe bude přijímat nejrůznější přípravky. Ze všeho nejdříve odstraňte odolné skvrny – na ně můžete použít kondicionér na kožené povrchy, poté aplikujte odstraňovač skvrn na kůži. Přípravek vmasírujte do sedačky, nechte působit půl minuty a setřete. Na sedačky aplikujte speciální čistič, který však aplikujte postupně. Tam, kde budete zrovna čistit. Poté důkladně opláchněte vodou. Poté je třeba kůži pořádně vysušit. Ve chvíli, kdy budou sedačky dokonale suché, aplikujte na ně kondicionér určený na kůži.

Čištění dětské autosedačky

Při čištění dětské autosedačky postupujte stejně, jako byste čistili textilní sedačku v automobilu. Spousta autosedaček má však na svém potahu štítek, na kterém je uvedeno, jakým způsobem lze potah dětské autosedačky čistit. Obvykle jej stačí dát do pračky a vyprat podle instrukcí na cedulce.