Jak vypadá karavan roku? Ve výbavě mu nechybí trezor na zbraně nebo vodní filtrace

Udělit ocenění „Karavan roku“ tak jistě nebylo nic snadného, nakonec se však naši kolegové z amerického magazínu RVBussiness Magazine rozhodli pro model Sonic X od společnosti Venture RV. Ten byl ve formě konceptu představen teprve v březnu tohoto roku, ovšem už tehdy na sebe strhával pozornost.

A stejně jako koncept, i produkční model stále slibuje schopnosti, jaké jsou na trhu celkem unikátní. Zatímco uvnitř karavanu čeká moderní a komfortní vybavení, jeho exteriér byl navržen tak, aby si dokázal poradit i s náročnějším terénem. Technologická výbava pak odpovídá požadavkům cestovatelů, kteří rádi stráví pár dnů či týdnů v kempu nebo mimo civilizaci.

Oproti konceptu se samozřejmě řada věcí změnila, jenže to nebylo zas takové představení. Slibovaná karbonová konstrukce, devět solárních panelů a obří Li-Ion baterie – to vše by vyhnalo cenu do extrémních výšin. Konstrukci tak nakonec tvoří hliníkový rám se sklolaminátovými stěnami ve vysokém lesku.

Z konceptu se však zachoval výrazný trubkový rám kolem celého karavanu a masivní podvozek, nabízející možnost obout i pořádné terénní pneumatiky, což by mělo majitelům dovolit bez obav vyrazit do terénu mimo civilizaci. V těchto podmínkách pak jistě ocení technologickou výbavu, kterou konstruktéři karavanu probírali přímo s potencionálními zákazníky.

Mimo civilizaci se tak zákazníci mohou spolehnout na dodávky elektrické energie generované čtveřicí solárních panelů v kombinaci s 250 ampérovou lithium-iontovou baterií, 2000 wattovým invertorem a 100 ampérovou nabíječkou.

Zajímavý je také unikátní systém pro čerpání a filtraci vody, který je schopen přivádět vodu ze zdroje vzdáleného necelých 23 metrů a hloubky až 183 centimetrů. Voda je poté přefiltrována přes 5-mikronový filtr, následně putuje do generátoru aktivního kyslíku a poté zamíří do dalšího jemného filtru. Výsledkem by tak měla být kvalitní pitná vody bez zápachu a pachutí.

Karavan je nabízen ve dvou rozměrech a s bohatou nabídkou výbavy i příslušenství. Exteriér může zdobit například markýza, přední nosič na kola, zadní nosič na kajak nebo několik osvětlovacích ramp s LED technologií. Interiér, který se dá zvětšit díky do boku vyjíždějící stěně, je vybaven nábytkem v Euro-stylu.

Ve výbavě nechybí kuchyň s velkou lednicí a mikrovlnnou troubou, velká LED televize, komfortní postel s pěnovou matrací, LED osvětlení nebo řada úložných prostor, včetně skrytého trezoru na zbraně. Sonic X zkrátka nabízí řadu možností pro milovníku luxusu i extrému. A zmíněná výbava je jen takovým drobným výběrem z nespočtu možností.

A cena? Ta začíná na částce okolo 47.000 dolarů, což je zhruba 1.089.000 Kč. Zákazník však dostane plnohodnotný byt na kolečkách, se kterým se nemusí vyrazit na pár týdnů mimo civilizaci. Při suché váze 2.450 kg to však bude chtít pořádný stroj na tahání.