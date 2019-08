V Česku vznikají unikátní minikaravany: Podívejte se, jak se vyrábí

Zatahujeme za dveře miniaturního karavanu. Chceme rozlousknout jeden velký rébus. Přijde nám nemožné, že zde člověk přečká noc, aniž by byl stočený do klubíčka jako had. Neb zvenčí působí bydlík na dvou kolech, jako by byl výlučně určený pro muže z asijského Východního Timoru, kteří v průměru dorůstají do výšky 160 centimetrů. Mýlka. Na vlastní kůži zjišťujeme, že tady hravě usne dvojice Čechů – mimo jiné naopak jednoho z nejvyšších národů světa. Parta z Ústí nad Labem totiž nejprve vezme dostatečně velkou postel o rozměru 1780 x 2000 milimetrů a až kolem ní staví zbytek. A není to její jediná zvláštnost.

Tvrdý direkt

Spolumajiteli společnosti Cyrila Beňu učarovalo prostředí karavanů poprvé v roce 2009. „Zúčastnil jsem se projektu testujícího, jak se žije vlastníkům karavanů, kteří mají menší vozy,“ poznamenává Beňa. V ten moment mu došlo, že na domácím trhu existuje pořádný kráter. Vzal komíny knih, tužku, papír a začal s vlastními návrhy. „Teď už vím, že šlo o skutečně pionýrskou cestu. O to větší ale bylo nadšení a chuť to dovést do zdárného konce,“ přiznává pětačtyřicetiletý Cyril. Půl roku mu zabrala výroba prvního prototypu a další tři měsíce nejrůznější dolaďování od nábytku přes rozvod elektrické energie až po řešení střešního okna. I tak to sfoukl nebývale svižně. Následně ale přišel nepříjemný direkt. Od koho?

Záchranné laso

Mít zajímavý produkt je super. Za stejně důležité ovšem platí zájem klientů. A ten jaksi drhnul. „V úvodních dvanácti měsících jsme neprodali ani kus. Na druhou stranu jsme stále věřili, že těžké časy přežijeme,“ říká Tomáš Javorský, pečující o německy mluvící zákazníky. Právě v Německu se na firmu Carox+ usmálo štěstí, konkrétně na drážďanském veletrhu karavanů v roce 2013. „Tam se to zlomilo. Lidé pak oceňovali spoustu věcí, nad nimiž si naši kluci lámali často hlavu až do ranních hodin,“ pokračuje jednatelka společnosti Lenka Minárechová. Za zásadní označuje devětadvacetiletá žena zejména kvalitní konstrukci a nábytek. „Karavan je z osmdesáti procent lepený. Navíc si všechen oděru a voděvzdorný nábytek vyrábíme sami, což je lepší také z důvodu specifi ckých proseb na míru,“ doplňuje Beňa.

130 km/h? V pohodě!

Na přání vám v Přístavní ulici neudělají jen skříňky, stolečky či vyhřívanou podlahu. Jedenáctičlenný tým bez obtíží upraví tvar bubliny – takhle nejdrobnějšímu karavanu K Sport přezdívají. Identické to je též s barevným hábitem. „Teda abych byl přesný, jisté hranice máme. Pán chtěl černý, který vypadal úplně jako pohřební vůz. Tak jsme mu to rozmluvili a nechali alespoň bílou střechu,“ usmívá se Beňa. Hlavní devízu nebrzděného přívěsu alias bubliny však představuje hmotnost. Lze ji tak přicvaknout nejen za automobil s nižším výkonem, ale třeba i tříkolku. „Nenaložená váží kolem tří set padesáti kilogramů, čili s ní zvládne snadno manipulovat i žena,“ nabízí další přednost třiatřicetiletý Javorský s tím, že si v klidu vystačíte s řidičákem skupiny B. Všechny tři typy minikaravanů ze severočeské dílny se navíc pyšní povolením, respektive certifi kací pohybovat se na silnicích maximálním tempem 130 kilometrů za hodinu.

Pro mladé i důchodce

Prostor v bublině, jež vyjde na zhruba sto tisíc korun, samozřejmě není nafukovací: záchod a sprchu byste hledali stejně marně jako mluvčí prezidenta článek od Ferdinanda Peroutky. „To ani nebyl záměr. Primární je, aby se tam vyspali dva dospělí. S tím jsme do toho šli,“ popisuje Minárechová. Minikaravan tak poslouží především na kratší výletování. Jak vlastně vypadají jejich typičtí zákazníci? „Vesměs mladší páry, lidé, co lezou po skalách, rybáři. Pro ty je nejmenší model K Sport ideální. Možná vás překvapí, že jich máme dost taktéž mezi seniory. Paradoxně jsme dlouho bojovali o střední generaci. I proto jsem si loni na dovolené opět kreslil a navrhl verzi pro rodiny,“ nenechává nic náhodě Beňa. Stále ukusují z minikaravanového dortu nejvíce klienti ze Západu? „V minulosti se jednalo o osmdesát procent dodávek do zahraničí a dvacet k nám. Aktuálně se to přehouplo na šedesát ku čtyřiceti ve prospěch České republiky,“ hodnotí změnu kurzu Javorský.

Lepení? Prosím, ne

Ústecká dílna ležící kousek od řeky Labe každý rok vyprodukuje kolem pětačtyřiceti přívěsů, na něž se čeká mezi šesti až osmi měsíci. Co je na tvorbě minikaravanů vůbec nejtěžší? „Jednak jsme si na sebe tou velkou postelí ušili bič, že musíme být maximálně efektivní v rozložení nábytku, který nadto musí vydržet nejvyšší možnou rychlost v Česku. Na přešlapy tak není místo. Například Rakušané by nám karavany omlátili o hlavu, pokud by vypadávaly šroubky,“ komentuje Minárechová.

A kterou profesi ve výrobní skládačce počítá Beňa za nejvýznamnější? „Cením si všech. Ať jde o truhláře, svářeče, autoelektrikáře, nebo čalouníka. Takzvaného lepiče bych ale dělat nechtěl. To je člověk, který se stará o lepení a čistění dílů v karavanu. Což je extrémní piplačka, u níž závisí rovněž na počasí. Protože lepidla reagují jinak v srpnu a jinak v lednu,“ bere si poslední slovo Cyril, zatímco za svou čtyřkolku připojuje oranžovou bublinu. Vyráží do hor. Spolu se skicou nového minikaravanu, jejž chystá speciálně pro elektromobily.

Krok za krokem

Svařování podvozku Osazení nápravy a montáž přípojného kloubu Pokládání podlahy Lepení a frézování boků Instalace střechy Kompletace nábytku a paralelně rozvod elektřiny Montáž světel Rozmístění polepů Závěrečná kontrola

Technické údaje K Sport Celková výška 2010 mm Celková šířka 2000 mm Celková délka 4000 mm Velikost lůžka 1780 x 2000 mm Provozní hmotnost 350 kg Maximální přípustná hmotnost 750 kg Náprava AL-KO Rozvod elektrické energie 230/12 V Osvětlení ano Stabilizační nohy ano Boční okno 2x Střešní okno 1x 13pólová zásuvka ano

Víte, že…

… k modelu K Sport je možné připojit nafukovací předstan? Tím vznikne další obytná místnost využitelná zejména v deštivých dnech nebo druhá ložnice až pro čtyři osoby

