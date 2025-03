Jaká je budoucnost Aston Martinu? Zastoupení v Česku je důležité

O tom, že je český trh specifický, slýcháme většinou v souvislosti s podezřením, že u nás nějaká nadnárodní korporace prodává méně kvalitní výrobek za nižší cenu, než v jiných evropských zemích. Astony jsou ale všude stejné, tak o jaké specifikum v tomto případě jde? SUV DBX u nás není nejprodávanějším modelem.

Naopak, větší zájem je o sportovní vozy, a tak bylo příhodné, že se čerstvě představený Vantage Roadster ukázal naživo také v Praze. Andreas Bareis, regionální prezident Aston Martinu pro Evropu, v souvislosti s tím hrstce českých novinářů při online rozhovoru řekl, že přítomnost značkového showroomu bude sloužit i ke zlepšení povědomí českých potenciálních zákazníků o Aston Martinu.

Představení otevřeného vantage zkraje jara je podle Bareise důležitým krokem. S prvními aspoň trochu hřejícími slunečními paprsky se na silnicích začínají objevovat kabriolety se staženou střechou, takže se nabízí otázka – když si člověk objedná Vantage Roadster teď, dostane ho tak, aby stihl tuhle sezónu? Podle Bareise ano; měl by dorazit někdy v létě.

Samozřejmě, to pokud se při výběru doplňků a personalizaci vozu neponoříte do katalogu divize Q. Skrz tu je možné si nechat upravit auto skutečně přesně podle přání, ale samozřejmě čím náročnější změny oproti standardnímu katalogu, tím delší je dodací lhůta. Běžně prodlužuje čas potřebný na dodání auta o 2–3 měsíce. Na úrovni modelu Vantage však o takovéto úpravy žádá nanejvýš desetina zákazníků.

Elektřina, nebo e-paliva?

A co vzdálenější budoucnost, kdy bude obtížné, ne-li nemožné prodávat spalovací motory? Nemůže to být tak, že by automobilky prostě promítla pokutu za nadlimitní emise do ceny každého auta s tím, že se prostě astony stanou ještě luxusnějším zbožím?

Tak daleko do budoucnosti Bareis nechtěl nic předpovídat, řekl však, že značka „bude flexibilní“. V současnosti je poptávka po spalovacích motorech a dnešní portfolio firmy je na to dobře připraveno. Co do významnější elektrifikace začíná plug-in hybridem v modelu Valhalla.

Snaha novinářů dostat nějakou předpověď na roky 2030 či 2035 nebyla úspěšná. Bareis připomněl, že Aston Martin spolupracuje s Mercedesem-Benz, skrz Lotus s čínským Geely a také s americkou značkou Lucid Motors. Ta má dodat chystanému elektromobilu britské značky motory a bateriové systémy.

Jak daleko je na tom automobilka s vývojem svého prvního elektromobilu, když před dvěma lety se psalo, že by měl přijít na trh v roce 2025, Bareis opět nekomentoval s tím, že na voze pracují. Nezměnil ani časový rámec, přitom s ohledem na to, že řada jiných automobilek v poslední době odsouvá svůj přechod na elektromobilitu.

Zmíněná valhalla coby plug-in hybrid se nicméně má začít vyrábět ve druhém kvartále letošního roku a dodávky zákazníkům mají začít v letošním druhém pololetí. Automobilka také uvádí, že do roku 2030 chce mít v nabídce mix pohonných ústrojí.

Konečně, můžou značce pomoci syntetická paliva k tomu, aby v její nabídce zůstaly spalovací motory déle? „Budeme se zaměřovat na různé možnosti,“ odpověděl Bareis. Podpora e-paliv podle něj je možná, ale není jistá.