Na Slovensku se budou vyrábět baterie do elektromobilů. Obří investice přišla z východu
O výstavbě továrny na baterie v Česku se často mluví, realita je ale stále vzdálená. Mezitím u sousedů na Slovensku nedávno položili základní kámen nové továrny, která bude baterie pro elektromobily vyrábět už příští rok.
Na Slovensku začala stavba první lokální továrny na baterie pro elektromobily. Nejde bohužel o žádný slovenský projekt, nýbrž o investici čínské firmy Gotion, která v nové továrně bude mít 80 %. Zbývajících 20 % v něm ale drží také slovenská firma InoBat Auto. V té však čtvrtinový podíl drží právě Gotion. Do slovenské továrny bylo investováno asi 1,2 miliardy eur, což z ní dělá druhou největší investici v historii země. Slovensko investici podpoří pobídkami v hodnotě asi 214 milionů eur.
Stavba byla zahájena 28. října u města Šurany, asi 70 kilometrů na východ od Bratislavy. Zahájení se zúčastnil šéf Gotionu i premiér Slovenska Robert Fico. Továrna má zabírat asi 65 hektarů a práci zde najde až 1300 lidí. Zkušební provoz se rozběhne už příští rok, na plnou produkci naběhne o rok později. Celková kapacita má být tou dobou 20 GWh.
Gotion je jedním z největších výrobců baterií na světě, letos s 3,6% podílem na světovém trhu drží sedmou pozici. V roce 2006 založená firma je z 24 % vlastněna koncernem Volkswagen, kterému také dodává baterie. Jedním z prvních vozů, který na Slovensku produkované akumulátory dostane, je nová generace Porsche Cayenne, jak nám potvrdili lidé z Porsche na nedávné prezentaci.
Gotion produkuje pro elektromobily baterie typu LFP i NMC a představil už i vlastní verzi baterií s pevným elektrolytem. Ta by se měla do zkušebního provozu v autech dostat už příští rok, větší nasazení ale Gotion plánuje až po roce 2030.
Nejde o první lokaci Gotionu v Evropě, provozuje už menší továrnu v Německu. Kromě toho se připravuje výstavba další v Maroku a také ve Spojených státech. Nejde také o první čínskou továrnu na baterky v Evropě. Například největší světový výrobce CATL už produkuje v sousedním Maďarsku.
Zdroj: Gotion, foto: Gotion, video: Škoda