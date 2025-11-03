Kladno má elektrické autobusy. Jak se jim zatím daří?
Kladno se stalo jedním z průkopníků elektromobility v rámci MHD u nás. Dopravce zde nasadil do pravidelného provozu 16 elektrobusů značky českého výrobce SOR. Osvědčily se?
Kladno nasadilo do městské dopravy flotilu elektrobusů. Páteří je osm klasických dvanáctimetrových a osm kloubových osmnáctimetrových vozidel. První kusy se v provozu objevily už v létě 2024 a plný provoz byl zahájen na přelomu srpna a září téhož roku.
Flotila je dobíjena v nově vybudovaném nabíjecím hubu u Teplárny Kladno, který je připojen přímým 278m kabelem a nabízí devět rychlodobíjecích stojanů o výkonu 150 kW. Postupně se rozjíždí také pantografové nabíjení u obchodního centra OAZA, které má umožnit rychlé nabíjení během dne.
Celý projekt v hodnotě zhruba 232 milionů korun vznikl s významnou podporou z evropských fondů (IROP/ITI) a má být prvním krokem k elektrifikaci celé městské dopravy do roku 2030. Kladno tak není jen testovacím polygonem, ale i referenčním projektem pro další česká města – včetně Prahy, která podobný model zvažuje.
Klasické spalovací autobusy představují v městském prostředí jeden z hlavních zdrojů lokálního znečištění a tepelné zátěže – nejen kvůli emisím z motorů, ale i kvůli hluku a odpadnímu teplu, které se v husté zástavbě kumuluje.
Jak to vidí ředitel?
O praktické zkušenosti s novými elektrobusy jsme se zeptali Radka Chobota, ředitele ČSAD MHD Kladno.
Jaký je reálný dojezd a spotřeba elektrobusů v běžném provozu (v letním a zimním období)?
Reálný dojezd našich elektrobusů je 150 až 180 km. Záleží na ročním období, obsazenosti vozidel, výlukách ve městě, ale také na množství bateriových packů a celkové konfiguraci elektrobusu. Na linky kladenské MHD nasazujeme standardní 12metrové a jako první v republice i kloubové elektrobusy, které mají odlišné parametry. Průměrná spotřeba je 1,2 kWh/km.
Jak v praxi probíhá nabíjení – kdy, kde a jak dlouho se vozy nejčastěji dobíjejí během dne?
Pro dobíjení elektrobusů máme nabíjecí body přímo v našem kladenském depu a další nabíjecí hub je u areálu Teplárny Kladno, s kterou je propojen přímým kabelem. Na obou místech nabíjíme elektrobusy v průběhu dne i v noci. V současné době budujeme pantografovou rychlonabíjecí stanici v lokalitě u obchodního centra Oáza. Délka nabíjení se liší podle toho, kde nabíjíme. V areálu u teplárny dobíjíme 150 kW a nabít elektrobus nám tady trvá průměrně jeden a půl hodiny.
Jak se zatím osvědčila spolehlivost a údržba ve srovnání s diesel/CNG autobusy?
Elektrobusy zatím provozujeme krátkou dobu, na komplexní hodnocení spolehlivosti i údržby je ještě příliš brzy.
Jaké jsou hlavní limity současné infrastruktury a možnosti dalšího rozšíření flotily?
Pro zvýšení počtu elektrobusů je potřeba zvýšit počet nabíjecích míst a zkoordinovat logistiku nabíjení. Rádi bychom do budoucna rozšířili nabíjecí body přímo v našem depu. Čekáme na dobudování rychlonabíjecí pantografové stanice u Oazy, která nám pomůže v prodloužení dojezdu elektrobusů.
Z Vašeho pohledu – má tento model potenciál fungovat i v Praze a co by pro to bylo potřeba upravit nebo doplnit?
Velkým limitem je vybudování potřebné infrastruktury, která by však podle našeho mínění mohla být sdílena mezi více dopravci, což by mohlo řadu procesů zefektivnit, zlevnit a sjednotit. Důležité je zajistit dostatečný příkon pro větší rozvoj elektrifikace.
Zdroje: ČSAD Kladno, Arriva, Busportal.cz