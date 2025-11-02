Na Vespě GTS 125 až k Baltu: Pod mořskou hladinu
V létě jsme se s naší vespou, kterou máme na dlouhodobý test, vydali k moři. Stopětadvacítka cestu zvládla bez problémů. Za jeden den nás dovezla z Prahy až k Baltu do Polska.
Předpokladem pro vícedenní cestu na skútru po Evropě je, že bude hezky. To v posledních letech není úplně jednoduché. Ale stejně jako se nám loni poštěstilo vyrazit na Piaggiu MP3 300 Sport do Slovinska a Itálie, vyjeli jsme letos na vespě na výlet k moři. Zatímco loni jsme stoupali vysoko do hor, tentokrát jsme klesali k moři, a dokonce i pod hladinu moře. Jak, to se dočtete dále v našem ohlédnutí za létem.
Je večer, do igelitky balíme náhradní oblečení, boty a vše napěchujeme do prostoru pod sedlem naší Vespy GTS 125. Ač venku ještě svítí sluníčko, uleháme ke spánku. Budík jsme si nastavili na časnou hodinu. Zvonit bude ve 2.07, protože autor tohoto textu rád vstává v čase končícím na sedmičku. Nakonec nás cestovní horečka budí už o půl druhé, takže ve 2.07 již jsme pár minut na cestě. I když je půlka prázdnin, tak je dost zima, a to jsme teprve v Praze. Když dorazíme do Liberce, tak se musíme ohřát na benzince. Jelikož jsme chtěli zpočátku ukrojit co největší porci kilometrů, tak ujížděla po dálnici. To vespa zvládne, místy jsme jeli i stovkou, většinou kolem devadesáti. Tady odhalujeme první ne úplně příjemnou věc, a to že tlumená světla vespy nejsou moc tlumená. I na dálnici, kde nás od protijedoucích dělí dva pruhy a středový pás, nás několikrát řidič v protisměru problikne. Jelikož se toto problikávání opakuje až do rozednění, musíme konstatovat, že pro protijedoucí řidiče je naše vespa ve tmě trochu postrach.
Přijde medvěd?
Polsko je docela velká placka. To asi spousta z vás ví. Ale když to jedete na skútru, tak si tu placku prostě zažijete na vlastní kůži. Za Zhořelcem, kde zažíváme svítání, nás čekají dlouhé rovné silnice nekonečným lesem. Člověk má pocit, že se zasekl v nějaké časové smyčce, že se vlastně nehýbe z místa, i když pádí skoro stovkou kupředu. Po dlouhých minutách přijde mírná zatáčka a pak zase rovina. A takto se to opakuje pořád dokola.
