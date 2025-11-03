Další indicie k návratu Subaru STI. Mohlo by mít i spalovací motor
Subaru na Japan Mobility Show představilo dva koncepty, z nichž jeden by mohl na silnice vyrazit rovnou zítra. Bohužel to nejspíš nebudou silnice evropské. Ty však může čekat elektrické STI.
Automobilka Subaru už řadu let vyrábí auta hlavně bezpečná, než jakkoliv řidičská, byť jejich podvozky stále patří k nejlepším na trhu. Označení STI je však už mnoho let Evropě zapovězeno, verze S210 odhalená na lednovém tokijském autosalonu je japonskou specialitou.
Tamtéž – na právě probíhající Japan Mobility Show – se však odhalilo něco, co by mohlo znamenat návrat označení STI i do Evropy, byť zatím ve formě konceptu. Automobilka Subaru totiž už v blízké budoucnosti nepočítá se spalovacími motory pro Evropu, a to kvůli čím dál přísnějším normám Euro týkajících se emisí škodlivin.
Jmenuje se Subaru Performance-E STI a třebaže je na první pohled jednoznačným konceptem, může naznačovat směr, kterým se bude ubírat model Impreza. Jde totiž o koncept pětidveřového hatchbacku, samozřejmě řádně okřídleného a v charakteristické modré barvě se zlatými koly. Na zádi vozu je kromě dvou střešních křidélek také „kachní ocas“ a samozřejmě masivní difuzor.
Koncept podle automobilky slibuje „řidiči přívětivé rozložení“ ovládacích prvků a také „komfortní, prostorný interiér“. Zároveň vůz nabízí inovativní technologie pro „intuitivní, vzrušující řidičské zážitky“. To je však zatím všechno, co víme – kromě toho, že baterie má být v podlaze, hnací nápravy budou, jak je u Subaru zvykem, obě, ta přední bude lichoběžníková a vzadu najdeme víceprvkovou.
Samozřejmě, jestli se něco z tohoto konceptu dostane do sériové výroby, je ve hvězdách. Fanoušci by si to jistě moc přáli, do reality však bude promlouvat účetní oddělení i to, že v Evropě značka historicky příliš silnou pozici na trhu nemá.
Druhým odhaleným konceptem je – řekněme si to upřímně – kombinace posledního hatchbackového STI a současné imprezy. Zatím se to jmenuje Subaru Performance-B STI, již brzy by se to však mohlo jmenovat Subaru Impreza WRX STI. Prvků, které by tu nemohly jezdit po asfaltu, tu mnoho není.
Impreza se v současnosti na českém trhu oficiálně prodává s mild-hybridem o objemu 2,0 litru a výkonu 100 kW s obligátním pohonem všech kol. Koncept má samozřejmě mít také čtyřkolku a plochý motor, ale výkon automobilka nezveřejnila. Netroufneme si odhadovat, zda by tohle mohla být labutí píseň spalovacích subaru v Evropě. Bylo by to samozřejmě skvělé, ale realisticky spíš odhadujeme, že půjde o konkurenta pro Toyotu GR Corolla, která se prodává v USA a v Japonsku, nikoliv na starém kontinentu.
