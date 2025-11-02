Řídili jsme nejvýkonnější Leapmotor C10. Elektro-čtyřkolka má téměř 600 koní
Pouhý týden po jízdní prezentaci kompaktního Leapmotoru B10 jsme si den před světovou premiérou vyzkoušeli v provozu také současnou vlajkovou loď značky: SUV C10 4×4. A pozor – systémový výkon téhle elektrické čtyřkolky odpovídá supersportům typu Audi RS6 či BMW M8.
Právě v těchto dnech slaví na výstavišti v největším švýcarském městě Curychu světovou premiéru nejvýkonnější model mladé, ale dravé značky Leapmotor. Ta byla založena jako start-up teprve v roce 2015 a na veletrhu se nyní prezentuje jako „nejevropštější čínská automobilka“. A má k tomu silné argumenty, neboť veškeré její zázemí zajišťuje nadnárodní koncern Stellantis. „Aktuálně máme v Česku 11 dealerství. Do konce listopadu přibudou další dvě a cílem do první poloviny příštího roku je 15 prodejních a servisních míst,“ prozrazuje nám před předáním klíčků Lukáš Hošek, ředitel značky pro český trh.
To už ale stojíme u zeleného SUV C10, které se od dosavadních sourozenců – výchozího elektrického základu s pohonem zadních kol a plug-in hybridu C10 REEV se zážehovým prodlužovačem dojezdu – neliší vůbec ničím. Mimochodem, tenhle atraktivní lak s oficiálním názvem Glazed green je jako jediný v celé evropské škále dostupný bez příplatku, a tak mu v současné všeobecné záplavě ponuře šedých odstínů prorokujeme značný zájem.
Zároveň je vrcholná specifikace C10 se čtyřkolkou dostupná výhradně ve vyšší z dvou nabízených výbav, označené Design. V praxi to znamená třeba v základu litá kola velikosti 20“ místo osmnáctek, elektricky ovladatelné dveře zavazadelníku, vyhřívaný věnec volantu a sedadla s odvětráváním i vytápěním. Tudíž ideálně vybavené auto do nadcházející zimy.
Palác přístupný aplikací
Vnější design Leapmotoru C10 nás zaujal už při testu verze REEV. Karoserie je elegantně čistá a navenek tak umně maskuje rozměry, za něž by nestyděla ani velká evropská SUV. Veškeré detaily na celek navazují nenásilně, zezadu dokonce v leapmotoru s přimhouřenýma vzdáleně vidíme Porsche Cayenne. Stejně hezký pohled čeká posádku po nastoupení do přepychově vybaveného interiéru. Zvláště doporučujeme zvolit oranžové obložení palubní desky včetně téhož odstínu čalounění. Cítíme se v něm totiž mnohem, mnohem veseleji.
Auto se ovládá jak jinak než bez klíče. Ten si pomocí speciální aplikace můžete nahrát do mobilu. Podobně jako v tesle kartu nejprve přiložíte k vozu – čtečka se však na rozdíl od sloupu v tesle schovává v krytu levého zpětného zrcátka. Poté tenhle „šém“ před rozjetím odložíte na určenou plochu na středové konzole palubní desky. Je však nutné usadit ji na přesně vyznačené místo uprostřed odkládací plochy, jinak systém nemusí reagovat.
Zmíněnou tovární aplikaci v telefonu každému majiteli stáhnout a využívat vřele doporučujeme, s čímž výrobce tak nějak počítá. V případě indukčního nabíjení přístroje totiž musíte mobil vždy položit přes zmíněnou kartu. Během delší jízdy se nám pak telefon značně zahříval, až se začal zasekávat a nabíjení se automaticky přerušilo.
S parametry supersportu
Stejně jako výchozí elektromobil s pohonem zadních kol využívá C10 se čtyřkolkou 800V palubní síť. Díky dvěma elektromotorům dosahuje systémového výkonu 440 kW – tedy téměř 600 koní, do nichž mu scházejí necelé dva. Rovněž točivý moment dosahuje úctyhodných 720 N.m. Díky tak početnému stádu dokáže Leapmotor C10 4×4 akcelerovat z nuly na stokilometrové tempo za čtyři sekundy, což vůz katapultuje do světa supersportovních modelů.
Co se týká dopravních předpisů, ocitli jsme se v jedné z nejpřísnějších zemí, kde jsou pokuty za přestupky obrovské a rychlostní limity naopak proklatě nízké. Vždyť na dálnici je zde povoleno jezdit nejvýše 120 km/h a mimo město jen 80 km/h. A právě na volné silnice v okolí Curychu nyní v jednom z nejvýkonnějších SUV na trhu míříme.
Mezinárodní prezentace novinky uprostřed Švýcarska má přitom dva logické důvody – nejenže jsou modely s pohonem všech kol v alpském podhůří velmi vyhledávané a tvoří celou polovinu tamních prodaných aut na trhu, ale navíc v Curychu sídlí firma Emil Frey, která je oficiálním importérem značky nejen do země hodinek, čokolády a bank, ale i na český trh.
Cesta ucpaným velkoměstem je na palubě rozložitého SUV pohodová, bezhlučný provoz nám v kabině zpříjemňuje nejen sympaticky „uklizená“ architektura kabiny, ale i vysoká kvalita obkladových materiálů. Ty po pravdě nemají příliš daleko k prémiovým značkám, třeba kovové mřížky reproduktorů jako by snad vytesali ve Stuttgartu. Pochvalu sklízejí rovněž obklady dveří a příjemně měkké výplně kožených sedadel. Mimochodem, jejich kožené čalounění je standardní pro všechny specifikace C10, tudíž i k nejlevnější zadokolce C10 Pro za akčních 890.000 Kč.
K základní výbavě modelu patří rovněž velké panoramatické střešní okno. Kabina je ve všech směrech příkladně prostorná, tudíž si i vzadu připadáme jako ve velké limuzíně – nejen v podélném a příčném směru, ale i nad hlavou. Až se skoro divíme, že auto s rozvorem 2825 mm měří na délku „jen“ 4739 milimetrů. Pravda je, že zavazadelník nedosahuje objemu octavie, ale typický zákazník leapmotoru má priority jiné.
Jako tichá atmosféra
Z metropole plné pokojně se šourajících aut, kde si nikdo nedovolí jet ani o kilometr rychleji, než je povoleno, už jsme se mezitím přesunuli na venkovské silnice. Řízení je stejně jako podvozek naladěné do komfortu, žádné ambice být s 600 koňmi sportovním modelem tohle SUV neprokazuje. Do zatáček se auto nikterak střemhlav nevrhá, ze základu vozu cítíme sebevědomí a bezpečí.
Jakmile se ocitneme dostatečně daleko od civilizace, nedá nám to a v klidu si vyzkoušíme, jak funguje 600 elektrických koní v nenápadném čínském podání rodinného SUV. Zastavíme na prázdné venkovské silnici a s akcelerátorem prošlápnutým na podlahu se auto probouzí a uhání vpřed.
Protože respektujeme pravidla země, zkoušku omezujeme jen na osmdesátikilometrové tempo, kterého ale dosáhneme prakticky okamžitě. Auto se však pocitově rozjíždí pozvolna, žádný elektrický kopanec jako v některých konkurenčních modelech se nekoná. Vlastně je to jeden z mála automobilů o výkonu nad 600 koní, který by na silnici dokázal zvládnout i nezkušený řidič.
Leapmotor neprovokuje a před nikým si na nic si nehraje. Jeho akceleraci bychom vzdáleně přirovnali spíš k autu poháněnému objemným atmosféricky plněným motorem – ovšem v absolutní tichosti.
Vrcholná varianta Leapmotoru C10 s dvěma elektromotory se přitom podle oficiálních dat zvládne rozletět až na 190 km/h, čímž zadokolku s jediným elektromotorem i hybrid REEV překonává o shodných 20 km/h. Průměrná spotřeba paliva dle zmíněné normy představuje 20,5 kWh/100 km, čímž ale oba sourozence zhruba o půl kilowatthodiny převyšuje.
První reálnou jízdu švýcarským venkovem, kde jsme se pohybovali nejen po rovinkách okolo jezer, ale i šplhali do kopců a rovněž strávili dvě hodiny v nekonečných dopravních zácpách, nám palubní počítač ohodnotil průměrem 19,5 kWh/100 km. A to jsme auto v akceleraci nikterak nešetřili. Běžný cestovní průměr si tak umíme představit ještě o něco nižší.
Dobije se velmi rychle
Speciálně navržená baterie LFP s využitelnou kapacitou 81,9 kWh je připravena na ultrarychlé nabíjení stejnosměrným proudem z 30 na 80 % za pouhých 22 minut, nejvyšší nabíjecí výkon totiž dosahuje 180 kW. Systém je navíc připraven poskytovat maximální výkon bez nutnosti předehřívání i v extrémně chladných podmínkách, čímž si udržuje vysokou účinnost a snižuje celkovou zátěž komponentů. Dle metodiky WLPT činí maximální dojezd na plnou baterii 450 kilometrů.
A na konec ta nejlepší zpráva – špičkový Leapmotor C10 4×4 už lze od posledního letošního října prostřednictvím českých dealerů objednávat. Základní cena čtyřkolky, k níž není s výjimkou méně veselých odstínů laku prakticky co objednávat, činí včetně aktuální padesátitisícové slevy rovných 1.090.000 Kč. S tímhle rodinným elektrickým SUV tak zároveň získáte bezkonkurenčně nejlevnější 600koňové stádo na celém českém trhu. První vozy k nám po šestidenní pouti po moři mají dorazit už během listopadu.
|Leapmotor C40 4×4 - Tech. data
|Systémový výkon
|440 kW
|Točivý moment
|720 N.m
|Kapacita akumulátoru
|81,9 kWh
|Napětí
|800 V
|Maximální rychlost
|190 km/h
|Zrychlení 0-100 km/h
|4,0 s
|Výkon palubní nabíječky AC/DC
|11/180 kW
|Kombinovaná spotřeba energie
|20,5 kWh/100 km
|Maximální dojezd dle WLTP
|450 km
|Vnější rozměry
|4.739 × 1.900 × 1.680 mm
|Rozvor
|2.825 mm
|Zavazadlový prostor
|370-1.410 l
|Základní cena (akční)
|1.090.000 Kč
zdroj: Autorský text, Leapmotor | foto: Leapmotor