Nejdrsnější elektromobil? Hyundai ukazuje terénní Ioniq 9
Hyundai se letos na tuningové show SEMA v Las Vegas rozhodl vybočit z řady. Koncept Ioniq 9 BigTime dostal do vínku zvednutý podvozek, terénní pneumatiky, pomocné LED osvětlení a pořádnou dávku dobrodružného stylu.
Základem nové kreace je nová elektrická vlajková loď značky – Ioniq 9 ve verzi Calligraphy s pohonem všech kol, která nabízí až 428 koní (314 kW) a 700 Nm točivého momentu. Pro potřeby konceptu dostal vůz vyšší světlou výšku, nové disky a úpravy karoserie, které mu dávají drsnější, téměř expediční vzhled.
Design vznikl ve spolupráci s dvojicí amerických nadšenců, kteří se specializují na přestavby a vedou kanál na YouTube se všemožnými auty. Jejich cílem bylo ukázat, že elektromobil může být stejně zábavný a osobitý jako klasický off-road – a že i v době baterií má smysl dělat osobité přestavby.
Inspirací byl jejich starý náklaďák z 70. let, což se promítlo do směsi retro detailů a moderní techniky. Výsledek působí překvapivě přirozeně – jako něco, co by se klidně mohlo postavit na start dálkové rallye nebo zaparkovat v kempu v Utahu. Koncept bude vystaven v sekci Future Tech Studio věnované elektrickým a experimentálním vozům.
Zatímco obdivujeme odvážný koncept, Hyundai Ioniq 9 už dorazil i na český trh. Ceny startují na 1.754.990 Kč a nabídka je přehledná – tři úrovně výbavy a tři varianty elektrického pohonu. Všechny využívají baterii o kapacitě 110 kWh, která slibuje dojezd 600 až 620 kilometrů podle konfigurace.
Základ tvoří verze s pohonem zadních kol, střední výbava Premium přidává pohon 4×4 a výkon 226 kW za 2.044.990 Kč. Na vrcholu stojí výkonná varianta Performance s 314 kW a luxusní výbavou Calligraphy, která vyjde na 2.194.990 Kč.
Právě vrcholnou variantu Ioniqu 9 aktuálně testujeme, takže pokud vás něco konkrétního zajímá, určitě se neváhejte zeptat.
zdroj info, foto, videa: Hyundai