Jaké auto by si měl vyzkoušet každý petrolhead? James May má překvapivou odpověď

May totiž dostal otázku, se kterou se už někdy v životě setkal snad každý milovník aut: „Jaké auto by měl každý petrolhead za svůj život řídit?“ Odpověď na tuto otázku se s lety samozřejmě mění a řada lidí má odlišný názor. Stále však prý existuje jedna univerzální odpověď: Alfa Romeo.

Pokud patříte k pravidelným divákům pořadů Top Gear nebo Grand Tour, pak už jste nejspíš několikrát slyšeli, že každý správný petrolhead by měl alespoň jednou v životě vlastnit Alfu Romeo. Není to přitom názor jen Maye, ale i Clarksona, který si na stará kolena znovu pořídil vysněnou Alfu Romeo GTV6, jejíž zvuk patří podle jeho názoru k těm nejhezčím na světě. May však dodává, že vozy Alfa Romeo představují jedinečný způsob, jak si se strojem vytvořit vášnivý a emotivní vztah.

Dalším vozem, se kterým petrolhead nemůže udělat chybu, je prý podle některých názorů původní Mini. Malý městský automobil je totiž schopný nabídnou řidiči to nejzákladnější potěšení z řízení a současně zprostředkuje i příval pocitů z toho, jak vlastně auto funguje a jak komunikuje se silnicí. To všechno prý může původní Mini nabídnout lépe, než kterýkoliv jiný vůz.

Sám James May si však myslí, že na světě existuje ještě jedno auto, které by si měli petrolheadi vyzkoušet. „Pokud se zajímáte o určitou historii automobilu a co znamenal pro člověka a vývoj společnosti, pak byste měli řídit, a je mi líto, že to musím říct, Beetle,“ uvedl May ve videu.

Podle jeho názoru se totiž jedná o jeden z nejzajímavějších automobilů historie, který se může pochlubit i jedněmi z nejlepších prodejů. May však oceňuje i jeho příběh a tu nepravděpodobnost, že se původně nacistický projekt lidového vozu stane oblíbeným vozem pro surfaře, kterým poslouží coby plážová buggyna.

Minulost brouka zkrátka nebyla jednoduchá a dokonce i lidé jako Ford prý prohlásili, že je Beetle až moc hlučný a až moc příšerný. A s tím May souhlasí, Beetle sice byl příšerný, ale i tak se jedná o jedno z nejvýznamnějších a nejdůležitějších vozidel, jaké kdy bylo vyrobeno. Takže pokud máte rádi automobily, měly byste ho řídit.

Pravděpodobně to bude jenom jednou, protože ho budete nenávidět, ale vyzkoušet byste si ho měli. A ne jednu ze stylových plážových buggy, protože to by bylo podvádění. Zkrátka klasický Beetle. A čím starší, tím lepší.

V celkem šestiminutovém videu však James May nakousne i další zajímavá témata. Naznačí například, že uvažuje o pořízení Tesly Model 3, za jejíž volant už se těší. Zmíní pár příběhů z natáčení, podělí se o svůj názor na nový McLaren 600LT, zmíní nejzajímavější supersport historie a prozradí také, která značka je podle jeho názoru neprávem podceňována. Zkrátka další zajímavé povídání.