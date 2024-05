Jako Pagani Huayra. Elektrický muscle-dodge může mít aktivní klapky na přídi

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Aktivní aerodynamické prvky nejsou ve světě aut ničím novým, ostatně věci jako roletu před chladičem pro snížení odporu vzduchu má i řada relativně levných vozů. Viditelně se pohybující části karoserie však jsou už vzácnější, tím spíš, když jsou na přídi.

Jedním z nejznámějších aut, které má na přední části vozu aktivní klapky pro usměrňování přítlaku a odporu, je Pagani Huayra a nedávno je dostalo také Ferrari 12Cilindri. Během dohledné doby by je mohlo následovat auto podstatně plebejštější – Dodge Charger Daytona.

Video se připravuje ...

Automobilka Dodge totiž, jak zjistil web Carbuzz, podala žádost o patent na takovou technologii. Elektrická verze Daytona už nyní má vpředu křídlo, pod nímž protéká vzduch směrem k čelnímu sklu a klapky by tak byly rozšířením jeho potenciálu.

Podle patentových nákresů a jejich popisů by mohly klapky být buď dvě menší, ovládané individuálně, nebo jedna velká. Pomáhaly by při brzdění či s potřebou většího přítlaku na přídi třeba kvůli zatáčení ve vysoké rychlosti. Klapky by také měly mít možnost se různě prodlužovat, dokud by bylo vyklopené.

Zdali Dodge patentovou ochranu svého nápadu získá, či nikoliv, není až tak podstatné. Důležitější je fakt, že na něčem takovém pracuje. Už dříve totiž potvrdil ostrou verzi elektrického chargeru nazvanou Banshee – a existuje šance, že klapky dostane právě ta.