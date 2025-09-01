Je motor Audi EA 888 pořád takový průšvih? Martin Vaculík testuje jeho 5. generaci
Zatímco dříve byly jasnou volbou zájemců o luxusní sedan naftové motory, dnes tomu tak úplně není. V dnešním videu si řekneme, že to není špatně.
Motory Audi EA 888 znají Češi spíše v negativních souvislostech. Byly to ony, které v modelech Octavia a Yeti pod obchodním označením 1.8 TSI trpěly horentní spotřebou oleje a často se úplně potkaly. V posledních letech přitom agregáty této řady patří k nejspolehlivějším a překvapují vycizelovanou technikou.
Vůz Audi jsem zde měl před týdnem, ale byl to vznětový 2.0 TDI. Kupující se dnes čím dál častěji zajímají o benzinové motory, neboť věří, že jejich jednodušší emisní příslušenství bude znamenat lepší spolehlivost. Audi aktuálně uvádí pátou generaci své řady EA 888, která je na trhu už od roku 2007. Změny jsou skutečně velmi rozsáhlé a podrobně o nich nedávno informoval kolega Tomáš Dusil v tomto článku .
Já jsem vyzkoušel, jak si motor s udávaným výkonem 150 kW poradí s dvoutunovou hmotností třetí generace Audi Q5. A vůz jsem vzal na válcovou zkušebnu výkonu. Výsledek byl velmi zajímavý a rovnou prozradím, že opravdu hodně přesáhl údaje výrobce.
K výkonu se totiž přičetla i podpora 48V elektromotoru PTG na výstupu z převodovky, o němž jsme zde podrobně mluvili před týdnem. Nelze pak přesně říci, kolik kW a Nm dal spalovací motor a kolik elektrický, už proto, že každý má jiné zpřevodování. Dohromady se však lze spolehnout na to, že při prudké akceleraci žene řidiče vpřed zhruba naměřený výkon a že křivka výkonu na kolech zhruba odpovídá zrychlení vozidla.
Zdroj: Autorský text