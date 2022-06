Jeep Cherokee dostane luxusnějšího nástupce, možná elektrického

Stávající pátá generace Jeepu Cherokee se představila již v roce 2013, takže příští rok oslaví 10. narozeniny. Jeden čas se vůz prodával i na našem trhu, ale nyní dlouhodobě klesají prodeje i na domácím americkém trhu. Spekulovalo se tedy o tom, zda se Cherokee vůbec dočká nástupce. Vedení Jeepu teď potvrdilo, že s další generací počítá.

Jim Morrison, šéf severoamerické divize Jeepu, se nechal slyšet, že příští Cherokee bude větší a lepší než kdy dřív. Což sice z ní hezky, ale Morrison neposkytl bližší informace. Šéf značky, Christian Meunier, pak v rozhovoru s kolegy z amerického Motor Trendu přidal informaci, že se nová generace dočká větší míry elektrifikace. Ani on své prohlášení neupřesnil, ale jednou z možností je i příchod plně elektrické verze.

Fanoušci stojící za stránkou Mopar Insiders zároveň přinesli zprávu pocházející z nejmenovaných zdrojů, že Jeep model Cherokee zařadí do své snahy o nabídku luxusnějších vozů. Konkrétně by to podle webu Mopar Insiders mělo znamenat příchod luxusní verze s názvem Wagoneer, a to někdy v roce 2024 nebo 2025. Je možné, že by právě Wagoneer mohl být nabízen výhradně v elektrické verzi.

Přestože se blíží 10. narozeniny stávající generace modelu Cherokee, náhrady se v blízké době nedočká. Jeep alespoň potvrdil, že na vývoji nástupce již pracuje. Odhalení šesté generace zcela jistě neproběhne letos, počítejme spíše s příštím rokem, možná i pozdějším termínem.