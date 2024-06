Jeep riskuje žalobu: Finální edice Jeepu Wrangler V8 nebyla tak úplně finální

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když americká značka Jeep zjara ohlásila rozlučkovou Final Edition pro osmiválcový Wrangler 392, byl o ni pochopitelně zájem nejen kvůli dodatečné výbavě, ale také omezené dostupnosti jen 3.700 kusů pro celý svět a samozřejmě faktu, že to měly být poslední wranglery s V8.

Dávalo to smysl, koncern Stellantis se loučil s osmiválci Hemi a motor s označením 392 patří do této rodiny; číslo značí objem v kubických palcích. V litrech to je 6,4 a tato verze je nejobjemnější, která se sériově montovala do aut značek Chrysler, Dodge, Ram a Jeep. Větší, sedmilitrový 426 Hemi byl v letech 2012–2014 k mání jen samostatně a nebyl homologovaný pro silniční provoz.

Nyní to však vypadá, že osmiválec 392 Hemi ještě neřekl své poslední slovo. Americká nabídka Jeepu Wrangler totiž verzi 392 s tímto motorem stále obsahuje i pro nadcházející modelový rok 2025.

„Když se v březnu roznesla zpráva, že Jeep Wrangler 392 odburácí do západu slunce, reakce, konverzace i mediální pokrytí nám jasně ukázaly, že komunita okolo jeepů není připravena se rozloučit s osmiválcovým wranglerem. Naslouchali jsme a 392 Final Edition bude pokračovat v modelovém roce 2025,“ nechal se slyšet Bill Peffer z automobilky Jeep.

Problém je v tom, že řada zákazníků akceptovala vysoké přirážky amerických dealerů – i v desítkách tisíc dolarů – za to, že jeden z oněch 3.700 kusů dostanou a osmiválec ve wrangleru ještě stihnou. Nyní se pravděpodobně budou cítit podvedeni; nedivili bychom se, kdyby bylo jejich rozhořčení dost velké na žalobu. Když Dodge v roce 2023 znova nabídl SUV Durango s 6,2l V8 Hellcat, i když auta nabídnutá v roce 2021 měla být jediná, několik zákazníků automobilku žalovalo.

Ovšem, je tady ještě jedna možnost – celé to je kamufláž a Jeep nedokázal najít dostatek zákazníků, aby naplnil těch 3.700 objednávek na tuhle verzi. A tak se rozhodl ji nabízet dál. Příliš pravděpodobné se to ale nezdá, neboť tisková zpráva říká, že objednávky na modelový rok 2025 se otevřou později v letošním roce a výroba bude probíhat v prvním kvartálu roku příštího.

Po stránce detailů výbavy se automobilka příliš nerozhovořila, ale prohlášení, že si vůz „zachová velkou část ze standardního vybavení 392 Final Edition modelového roku 2024“, docela stačí. Znamená to totiž standardní naviják na 3,6 tuny, ocelové prahové lišty pro kontakt s kameny, zvýšení světlé výšky na 297 mm, 35“ terénní pneumatiky BF Goodrich či pro verzi Rubicon standardní nápravy Dana 44 s elektronicky ovládanými uzávěrkami diferenciálů a rozpojitelný přední stabilizátor.

Zmíněný osmiválec 392 Hemi tu je ve verzi o výkonu 350 kW (476 k) a 637 Nm. Spolupracuje výhradně s osmistupňovou automatickou převodovkou a 2,3t pětidveřový offroad s ním zrychlí na 60 mph (97 km/h) za 4,5 sekundy. Čtvrtmílový sprint se odbude za 13 sekund.

Cena ve Spojených státech, od níž se bude odvíjet celková suma, za kterou půjde auto mít v Česku a na českých značkách, zatím není na světě. Americký web Jeepu však zobrazuje provedení modelového roku 2024 s doporučenou cenou od 100.590 dolarů (2,33 milionu korun). Vzhledem k tomu, že pro modelový rok 2025 půjde o v podstatě stejné auto, nemusela by se příliš měnit.