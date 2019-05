Jeep strávil čtyři měsíce hluboko pod sněhem. Jak vypadá po vysvobození?

Pozoruhodný příběh o zapadlém Jeepu Cherokee přinesl americký motoristický server Jalopnik.

Všechno začalo v lednu, kdy majitel bílého teréňáku (a shodou okolností také inženýr automobilky Tesla), s autem uvízl na horské lesní cestě.

A to zrovna ve chvíli, kdy začalo hustě sněžit. Muž se tedy rozhodl svůj Jeep, který nedokázal sám vyprostit, opustit, jiné řešení v tu chvíli neměl. To ale ještě netušil, že následná sněhová bouře znemožní komukoli, aby se na místo v nejbližší době dostal s odtahem. Za pouhých několik hodin tak nebohý Cherokee pohřbila vrtstva sněhu.

Majiteli pak nezbylo, než počkat pár týdnů, než sníh alespoň částečně roztaje. Nejdříve se na místo vrátil s kamarády v půlce března, a to hlavně proto, aby přesně lokalizovali pozici, kde se Jeep nacházel. Povedlo se jim to částečně díky dálkovému ovládání klaksonu, ale hlavně díky více než 3,5 metru dlouhým plastovým tyčím, jimiž propíchávali zem v okolí, než narazili na plechovou střechu. Trvalo to prý tři hodiny.

A pak začalo kopání, které odhalilo, že kapota Jeepu leží asi tři metry hluboko. Pro zajímavost, hrubý propočet také naznačil, že střecha vozu čelila tlaku asi 1900 kilogramů sněhu.

Další vyprošťovací práce pokračovaly až v květnu, to už parta "záchranářů" vůz našla ve stavu, kdy ze sněhu vykukovala střecha. Jenže i když se auto povedlo "vyhrabat" tak, že se daly otevřít dveře, na úplné vysvobození ještě nedošlo. V okolí totiž bylo pořád příliš mnoho sněhu na to, aby se k Jeepu dostal nějaký odtah. Majitel tak ještě musí chvíli počkat - podle jeho propočtů by sníh mohl ustoupit za dva až tři týdny.

A v jakém stavu tedy svůj Jeep našel? Dobrou zprávou je, že i po čtyřech měsících od uvíznutí vůz v pohodě nastartoval. Jinak jsou ale škody jasně patrné: na fotografiích vidíme prohnutou kapotu, rozbité čelní sklo a především prasklou střechu. Ta bude jistě představovat největší problém.

Vlastník Jeepu má kromě toho obavy o zavěšení, které muselo čelit tlaku obrovské masy sněhu nad střechou. Co se týče interiéru, v něm se majitel bude muset vypořádat s plísní, kterou způsobila vlhkost v souvislosti s rostoucími teplotami - v tomto ohledu ale může pomoci pohlcovač vlhkosti DampRid (což je v podstatě chlorid vápenatý), který majitel během květnových prací umístil do kabiny.

Foto: Jalopnik.com