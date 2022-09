Jeep Wrangler Rubicon se prý brzy rozloučí s naftovou V6, dostane speciální edici

Zatímco v Evropě pořídíte Jeep Wrangler už jen s plug-in hybridní pohonnou jednotkou 4xe, za oceánem stále pokračuje prodej poměrně pestré škály pohonných jednotek, včetně vznětového 3,0litrového vidlicového šestiválce EcoDiesel, který v Evropě dostanete jen pod kapotou pick-upu Gladiator. Jenže časy se mění.

Po nedávno oznámeném konci 3,0litrového vznětového šestiválce EcoDiesel pod kapotou RAM 1500 se totiž nyní na JLWranglerForum objevily spekulace, že vznětový motor zmizí také z modelu Wrangler – přinejmenším u výbavy Rubicon. Dealeři značky totiž měli dostat informaci, že se chystá nová edice Farout, která by údajně měla být poslední edicí pro Rubicon Diesel.

Nová limitka by údajně měla mít lehce upravený exteriér s leskle černou maskou chladiče a černou grafikou na středu kapoty, doplněnou o nápis 3.0 Diesel. Novinka by měla dostat také kompletní LED osvětlení, blatníky v barvě karoserie, pětipaprsková kola, lakovaná ve dvou barvách, nebo speciální plaketku 3.0L D.

Kabina by měla nabídnout sedadla čalouněná černou kůží s kontrastním prošíváním červenou nití, odolné koberečky a chybět by neměla ani sada do chladného podnebí, obsahující například vyhřívaná sedadla a volant.

Řidiči se navíc budou moci spolehnout na rozšířenou bezpečnostní výbavu a také na paket pro tahání vleků. Wrangler Rubicon Farout se vznětovým šestiválcem by tak měl zákazníkům umožnit naplno si vychutnat jeho mimořádný točivý moment, dojezd i ekonomiku provozu.

Připomeňme, že 3.0litrový motor EcoDiesel V6 nabízí pod kapotou modelů Wrangler nejvyšší výkon 194 kW (cca 264 k) a 598 Nm točivého momentu. Motor je spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou a výkon putuje na tradiční systém pohonu všech kol.