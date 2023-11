Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Současná generace Jeepu Wrangler nedávno prošla modernizací. Nyní se dozvídáme, že ji čekají ještě čtyři až pět let života, než bude nahrazena generací novou. Vyplývá to z plánu krátkodobé a střednědobé budoucnosti, který se dostal na svět jako součást nové dohody mezi americkými automobilovými odbory a koncernem Stellantis, pod nějž automobilka Jeep spadá.

Plán se objevil na diskuzním fóru majitelů Jeepu Wrangler gen. JL; koncern Stellantis i jednotlivé automobilky ho odmítly komentovat. Díváme se tedy na budoucnost velmi pravděpodobnou, ovšem pořád nikoliv jistou.

Wrangler gen. JL zůstane ve výrobě v ohijském Toledu do roku 2028 bez větších změn, jen na rok 2025 je plánována modernizace plug-in hybridní verze 4xe. Zajímavější to bude po roce 2028, kdy má přijít nová generace wrangleru s prozatímním označením J70. Ta má totiž být buď ryzím elektromobilem, nebo elektromobilem s prodlužovačem dojezdu, což znamená spalovací motor sloužící k nabíjení trakční baterie, jako u BMW i3 REX či Mazdy MX-30 R-EV.

Čistě spalovací nebo plug-in hybridní verze, tedy taková, kde by spalovací motor mohl pohánět kola přímo, zmíněna není. Také se nehovoří o technickém základu, na kterém by novinka mohla stát. Jako pravděpodobná se jeví rámová platforma pro elektromobily STLA Frame, pokud by si měl wrangler zachovat svého ducha ryzího teréňáku, ale to už spekulujeme.

Dohoda hovoří také o modelech Wagoneer a Grand Wagoneer, které zůstanou do roku 2028 v současné podobě, jen v roce 2025 je čeká facelift. Elektrické provedení má přijít v roce 2027, elektromobil s prodlužovačem dojezdu má dorazit o půl roku později. O dalších generacích zmínka není, na rozdíl od wrangleru; to však neznamená, že by modely musely skončit.

Menší model Grand Cherokee čeká facelift v příštím roce a jeho současná pětimístná verze má zůstat v prodeji do roku 2027. Prodloužené sedmimístné provedení má vydržet ještě o rok déle. Následující generace má nabídnout elektrické i spalovací pohonné ústrojí.

Nejdříve ze všech modelů čeká generační obměna SUV Dodge Durango, a to už v roce 2026. Má dostat elektrické i spalovací pohonné ústrojí. A konečně, měla by se opětovně otevřít továrna v Belvidere v Illinois, kde se donedávna montovaly Jeepy Cherokee. Měl by se tam vyrábět zatím bezejmenný pick-up truck střední velikosti; pravděpodobně půjde o vůz značky Ram, neboť Jeep už takové auto má v podobě modelu Gladiator.

Co z toho se dostane do Evropy, je samozřejmě otázkou, není ale patrného valného důvodu, aby u nás Jeep do budoucna neprodával alespoň elektromobily.