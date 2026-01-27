Předplatné
Jezdí robotaxíky Tesly skutečně bez dozoru? Není to tak jednoduché

24 Fotogalerie
Marek Bednář
Elon Musk ve skutečnosti nelže, když říká, že robotaxíky Tesly jezdí bez dozoru uvnitř auta. Ten dozor ale sedí v druhém autě, které jezdí v těsném závěsu za robotaxíkem.

Před několika dny Elon Musk slavnostně ohlásil, že robotaxíky značky Tesla jezdí v texaském Austinu bez dozoru, bez pojistky v podobě člověka na sedadle řidiče či spolujezdce. Provoz bez lidského dozoru měl odstartovat zhruba půl roku poté, co robotaxíky začaly v loňském červnu vozit zákazníky, zprvu samozřejmě speciálně pozvané nejvěrnější fanoušky.

Ve skutečnosti to ale patrně je trochu jinak, jako řada dalších věcí spojená s automobilkou Tesla. Vozy s nápisem Robotaxi na bocích sice jezdí bez člověka na předních sedačkách, jen s pasažérem vzadu, ovšem v těsném závěsu za robotaxíky jezdí druhá tesla, v níž sedí ten dozor, který původně jezdil v robotaxíku.

Ukazuje to např. video Joea Tegtmeyera, zveřejněné na síti X. V něm jsou vidět hned dva červené robotaxíky, za nimiž jedou černé modely Y. Tegtmeyer v jedné z odpovědí dokonce potvrzuje, že tu tahle druhá auta jsou coby bezpečnostní dozor.

Musk tedy technicky říká pravdu. Firma skutečně „spustila jízdy Robotaxi v Austinu bez bezpečnostního dozoru ve voze“, jak její šéf uvedl na síti X. Že sedí v jiném voze, který je nedaleko, je jiný fakt. Sice související a nejde o negaci Muskových slov, ale ten se tak přímo lži nedopustil.

O věci zpravuje web Electrek a jeden z jejích komentujících si všiml, že změna způsobu provozu robotaxíků může znamenat zhoršení bezpečnosti ještě z dalšího úhlu pohledu. „Pokud nejsou v druhém autě dva lidé, vznikl nový bezpečnostní problém, jelikož jeden člověk musí hlídat dvě auta zároveň,“ řekl. Naopak kdyby v druhém autě dva lidé seděli, znamenalo by to dvojnásobné nároky na počet zaměstnanců oproti předchozímu stavu, kdy přímo v robotaxíku seděl jeden člověk připravený zasáhnout.

Skutečná autonomní jízda bez dozoru znamená, že vozy jezdí samy a nespoléhají se na to, že je poblíž někdo, kdo dokáže v případě problému zasáhnout – ať už přímo, nebo nějak na dálku. Takto jezdí robotaxíky společnosti Waymo, dceřinné společnosti internetového giganta Google. I u nich může ve skutečně nouzové situaci, kdy vozidlo opravdu neví, jak dál, zasáhnout operátor na dálku.

Video placeholder
Tesla Model Y Juniper zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

zdroj: Electrek | foto: Auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz

