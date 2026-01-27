Jezdí robotaxíky Tesly skutečně bez dozoru? Není to tak jednoduché
Elon Musk ve skutečnosti nelže, když říká, že robotaxíky Tesly jezdí bez dozoru uvnitř auta. Ten dozor ale sedí v druhém autě, které jezdí v těsném závěsu za robotaxíkem.
Před několika dny Elon Musk slavnostně ohlásil, že robotaxíky značky Tesla jezdí v texaském Austinu bez dozoru, bez pojistky v podobě člověka na sedadle řidiče či spolujezdce. Provoz bez lidského dozoru měl odstartovat zhruba půl roku poté, co robotaxíky začaly v loňském červnu vozit zákazníky, zprvu samozřejmě speciálně pozvané nejvěrnější fanoušky.
Ve skutečnosti to ale patrně je trochu jinak, jako řada dalších věcí spojená s automobilkou Tesla. Vozy s nápisem Robotaxi na bocích sice jezdí bez člověka na předních sedačkách, jen s pasažérem vzadu, ovšem v těsném závěsu za robotaxíky jezdí druhá tesla, v níž sedí ten dozor, který původně jezdil v robotaxíku.
Ukazuje to např. video Joea Tegtmeyera, zveřejněné na síti X. V něm jsou vidět hned dva červené robotaxíky, za nimiž jedou černé modely Y. Tegtmeyer v jedné z odpovědí dokonce potvrzuje, že tu tahle druhá auta jsou coby bezpečnostní dozor.
My first unsupervised @robotaxi ride here in Austin! Come along with me on this 1st experience of driving around Austin with just me in the car and in the back seat!— Joe Tegtmeyer 🚀 🤠🛸😎 (@JoeTegtmeyer) January 22, 2026
Congrats to the @Tesla_AI team! 🤠👍 pic.twitter.com/YVJ19zp2qZ
Musk tedy technicky říká pravdu. Firma skutečně „spustila jízdy Robotaxi v Austinu bez bezpečnostního dozoru ve voze“, jak její šéf uvedl na síti X. Že sedí v jiném voze, který je nedaleko, je jiný fakt. Sice související a nejde o negaci Muskových slov, ale ten se tak přímo lži nedopustil.
O věci zpravuje web Electrek a jeden z jejích komentujících si všiml, že změna způsobu provozu robotaxíků může znamenat zhoršení bezpečnosti ještě z dalšího úhlu pohledu. „Pokud nejsou v druhém autě dva lidé, vznikl nový bezpečnostní problém, jelikož jeden člověk musí hlídat dvě auta zároveň,“ řekl. Naopak kdyby v druhém autě dva lidé seděli, znamenalo by to dvojnásobné nároky na počet zaměstnanců oproti předchozímu stavu, kdy přímo v robotaxíku seděl jeden člověk připravený zasáhnout.
Skutečná autonomní jízda bez dozoru znamená, že vozy jezdí samy a nespoléhají se na to, že je poblíž někdo, kdo dokáže v případě problému zasáhnout – ať už přímo, nebo nějak na dálku. Takto jezdí robotaxíky společnosti Waymo, dceřinné společnosti internetového giganta Google. I u nich může ve skutečně nouzové situaci, kdy vozidlo opravdu neví, jak dál, zasáhnout operátor na dálku.
zdroj: Electrek | foto: Auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz