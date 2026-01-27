Jawa, jaká tady ještě nebyla! Ukáže se v Brně, bude i verze pro sběratele
Na brněnském Motosalonu (5.–8. března 2026) se Jawa chystá ukázat dvojici novinek postavených na stejném ručně svařeném příhradovém rámu. Do prodeje má zamířit 730 Twin s dvouválcem 730 cm³, zatímco 1000 Twin bude mít sběratelský charakter a vznikne jen v patnácti kusech.
Jawa chystá na brněnský Motosalon konaný 5. až 8. března 2026 dvě novinky. Obě budou k prodeji, ale jen jednu z nich získáte snadněji. Tou je model 730 Twin, jehož předsériový prototyp je připraven pro homologační testy. Druhým je 1000 Twin, který vznikne v omezené sérii 15 kusů.
Oba motocykly spojuje použití stejného ručně svařeného příhradového rámu, do něhož byl v případě 730 Twin vsazen menší řadový dvouválec o objemu 0,730 l s výkonem 55 kW (75 koní) a točivým momentem 68 Nm. Maximální rychlost má činit 205 km/h. Za jeho vznikem stojí švýcarská společnost Suter Industries, ale vyrábí jej Jedi Motorcycles v Číně. Protože ovládání plynu si ponechává klasickou lankovou koncepci, je vyloučena elektronická volba jízdních režimů. Motocykl přitom váží 213 kg (pohotovostní hmotnost), má rozvor 1520 mm a výšku sedla 785 mm.
Výkon krotí čtyřpístkové třmeny a přední brzdový válec od Bremba, zatímco systém ABS dodal Bosch. Sedmnáctipalcová kola doplňuje podvozek KYB s plnou nastavitelností vpředu a možností nastavení předpětí vzadu podle hmotnosti posádky. Pro tuto kombinaci nešla Jawa daleko, už ji používá na modelu 750 Retro.
Protože rám byl konstruován pro větší motor, vzniklý prostor vizuálně zakrývají boční aerodynamické plasty. Ty budou mít na rozdíl od prototypu černé provedení se stříbrnými žebry. Stříbrná lišta pod sedlem bude také černá, stejně jako plasty pod motorem, které z boku částečně zakrývají svody. Jejich součástí jsou katalyzátory, protože motocykl plní normu Euro 5+. Otázkou zůstává, zda sériový model dostane viditelnou koncovku výfuku.
Vkusnými detaily jsou zadní světlo ve stylu Jawy 550, minimalistický blatník a sportovně střižený držák registrační značky. Sériový model bude mít větší přední světlo vsazené do kratšího tubusu a hladší slícování sedla s plastovou nádrží od výrobce Acerbis, do níž se vejde 16 litrů paliva. Prototyp na fotografii má nádrž převzatou z litrové limitky. Ve skutečnosti se ale jedná o kryt, protože silnější verze má nádrž pod předním sedlem a nahoře je umístěná elektronika a airbox. Menší sourozenec bude mít bezklíčkové startování.
Veškerá jízdní data se zobrazují na TFT LCD displeji převzatém z modelu 750 Retro, akorát má specifickou grafiku. Příjemná je možnost spárování s chytrým telefonem a využití navigační aplikace Carbit. Řidič také ocení podsvícené ovladače na řídítkách. Cestování v noci při delších trasách je pravděpodobné, protože 730 Twin má přípravu pro montáž přídavných kufrů.
