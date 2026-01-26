Porsche 924 není žádný krám! Martin Vaculík pro to má neprůstřelné argumenty
Velmi rád točím videa o vozech, které vy považujete za špatné a já si to nemyslím. Už jsem takhle dost lidí přesvědčil například o kvalitách malého elektrického BMW i3 a před pár lety asi získal dost zákazníků Dacii Duster. Ve dnešním videu si představíme malé kupé Porsche 924.
Asi už jste mnohokrát slyšeli, že tento model z let 1975 až 1988 není opravdové porsche. Že původně vznikal pro Volkswagen, který těsně před dokončením dostal strach a rozhodl se, že mu bude stačit kupé Scirocco. Hotový projekt tak zůstal automobilce Porsche, dědictví společného vývoje však zůstalo.
V souvislosti s Porsche 924 často bývá zmiňován dvoulitrový motor z užitkového modelu LT či Audi 100. Zde je ale třeba říci, že pro Porsche má jinou hlavu, písty, výfukové i sací potrubí a vstřikování, tudíž i na osmiventil slušných 125 koní. Podobně to je se spoustou dalších věcí: například kliky, lehce problémové díly, vypadají stejně jako na golfu, ale záměnné nejsou.
Byť jde o velmi zajímavé a kvalitní kupé, od roku 1979 dokonce plně pozinkované, stejně na něj vždy bude pohlíženo s despektem. Volbou znalců je model 924S z let 1986 až 1988. Zvenku vypadá jako běžná 924 se sportovním paketem, ale uvnitř jde už vlastně o techniku z pozdější 944. Zadní ramena jsou hliníková, i vzadu se nacházejí kotoučové ventilované brzdy a hlavně motor už je unikát Porsche, a sice 2,5litrový čtyřválec s hliníkovým blokem a dvojicí vyvažovacích hřídelí, technicky půlka osmiválce z modelu 928. Zajímavé je, že pionýrsky použité alusilové plochy válců zde nezpůsobovaly žádné problémy a motor je velice spolehlivý.
Ve videu říkám, že výkon byl proti 944 snížen ze 120 na 110 kW. A neříkám to zcela přesně. Byť v roce 1986 bylo ještě v Evropě možné prodávat auta bez katalyzátoru, v USA už povinný byl. U dožívajícího modelu se výrobci nechtělo připravovat dvě varianty, a tak už vsadil pouze na tu s katalyzátorem, kde kvůli protitlakům a větším sklonům ke klepání musela být snížena komprese na 9,7 : 1. Tato 110kW verze existovala i v modelu 944, byť nabízena byla zejména v USA.
Pro rok 1988 přišla další verze motoru, kde se podařilo negativní vliv katalyzátoru na výkon eliminovat, komprese se znovu vrátila na 10,2 : 1 a výkon stoupl na 118 kW. Přesně takový vůz jsem si půjčil z prodejní galerie Engine Praha, a to ve stavu rovném novému. Takže jsem dobře poznal, jak výborně fungující auto to bylo. Že v zatáčkách funguje (v mezích možností patnáctipalcového obutí), to asi nikoho nepřekvapí – je to zásluha perfektního rozložení hmotnosti koncepce transaxle. Nejvíc mě dostalo, jak tiché, komfortní a stabilní je to malinké kupé na dálnici. Díky vyvažovacím hřídelím motor jen tak tlumeně bručí, ale vůbec nevibruje.
Model 924S dle mého názoru představuje mimořádný poměr ceny, která nyní začíná na 15.000 eur, a techniky. Prvoplánové odsudky si nezaslouží. Ale už dost řečí a podívejte se na video.
zdroje: Autorský článek | foto: auto.cz | video: auto.cz