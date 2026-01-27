Mercedes-Benz dal světu ABS i airbagy. Jeho genesis oslaví 140 let
Velká část dnešní aktivní i pasivní bezpečnosti aut má společného jmenovatele - jako první ji do sériové výroby uvedl Mercedes-Benz. Ten za pár dnů oslaví 140 let.
Dnes nám auta přijdou jako něco zcela normálního, jako součást každodenního života a řada z nás si nedovede život bez nich představit. V kontextu celé historie tomu však není až tak dávno, co jste měli čtyři možnosti, pokud jste nechtěli využít kolejí – jít pěšky, jet na kole, koni, nebo se svézt v povoze.
Pak ale přišly roky 1885, kdy Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach sestrojili první motocykl – pokusy s parním pohonem jízdního kola pomineme –, a hlavně 1886. Tehdy, konkrétně 29. ledna 1986. jistý Carl Benz podal žádost o patent na vůbec první motorové vozidlo, které se dá s trochou snahy považovat za automobil. Poháněl ho totiž spalovací motor, netáhly ho koně a neměl ani velký a těžký parní pohon.
V den výročí se mu budeme věnovat obsáhleji, protože se od něj začala psát historie velmi automobilky, která si za celá ta léta udržuje obrovský vliv na celý automobilový průmysl. Jistě jste už někdy slyšeli rčení, že co má dnes třída S, během dvaceti let se dostane do běžných, cenově dostupných aut.
Invence však třídu S dávno předcházela. V roce 1893 třeba Benz přišel u modelu Victoria s řízením s natáčecími koly, ale pevnou nápravou. Do té doby byla u povozů natáčecí celá náprava, podobně jako dnes na „traktorových“ přívěsech s točnicí, což ale znamenalo nestabilitu při rychlé změně směru. Proto byl také Benz Patent-Motorwagen tříkolkou.
To však byl jen začátek. V roce 1933 automobilka, tehdy už zvaná Mercedes-Benz, přišla s přední nápravou s čtyřúhelníkovým ramenem. Stejný princip dnes najdete u řady produkčních aut v podobě lichoběžníkové nápravy. V roce 1959 zase vznikla tříprostorová karoserie s deformačními zónami; první ji měl model 111 „Heckflosse“, pojmenovaný podle malých ploutví na zádi.
Řada W116 v roce 1978 do světa aut přinesla ABS (Anti-lock Braking System), který znamenal, že auto zůstalo řiditelné i při plném brzdění. S tím souvisí také prvenství s brzdovým asistentem, tedy systémem, který při určitém tlaku nohy na pedál detekuje potřebu co nejprudšího brzdění a ve spolupráci s posilovačem vyvine maximální možnou brzdnou sílu. S tím Mercedes-Benz přišel v roce 1996.
Airbagy jsou však starší – prvně se objevily v roce 1981, kde jinde než v Sonderklasse, tedy třídě S gen. W126. Jako prvního měl řidič v kombinaci s předepínačem bezpečnostních pásů, který dostal i spolujezdec. Airbag pro něj přišel na svět o sedm let později.
„Mamut“, tedy třída S gen. W140, udělal další obrovský krok v bezpečnosti se stabilizačním systémem, tedy ESP (Electronic Stability Programme), a to v roce 1995. Tehdy byl v základní výbavě jen u vrcholné dvanáctiválcové verze kupé, jen o dva roky později se však tento systém dostal na druhý konec nabídky, do třídy A. To po fiasku v losím testu, kdy se tyto vysoké krabičky měly tendenci snadno převracet.
V roce 2002 přišel – opět ve třídě S, tentokrát v gen. W220 – systém Pre-Safe, který dokázal připravit auto na blížící se srážku. V roce 2021 získal Mercedes-Benz jako první na světě povolení k podmíněně samořídící jízdě, tedy úrovni 3. A za pár dnů se v modernizovaném „esku“ W223 jako jedna z novinek představí další prvenství u produkčního auta – vyhřívané bezpečnostní pásy.
