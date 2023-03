Jízdní dojmy s Lexusem RZ 450e: Poprvé eletricky a se zvláštním volantem

Od A až do Z Lexus RZ 450e připravovali jako bateriový elektrický vůz na ryze elektrické platformě. Teď před námi stojí v pitoreskní krajině francouzského Provence v komplexu Château La Coste, kam si jezdí odpočinout takové hvězdy jako herec Brad Pitt nebo exprezident Barack Obama. Zíráme do tváře ikonické vřetenovité masky chladiče. S ní jsou sladěné dietně štíhlé světlomety. Signifikantní znak představuje světelná geometrická lišta protažená napříč celou šířkou vozu. Baterkovému 4805 mm dlouhému RZ zvlášť sekne nový metalický azurový odstín. Pro RZ je navíc k dispozici také fešácké dvoubarevné lakování s kontrastními černými povrchy. Vizuální nadšení pak podtrhují lesklá 20“ kola.

Všechno elektronicky

Po usednutí do kokpitu ihned trkne do očí, že chybí klasický volant. Ten je nahrazený novou koncepcí ve stylu motýlích křídel, připomínající spíše ovladače z letadel. Což je součástí nového elektronického systém řízení (One Motion Grip), na němž Lexus nyní usilovně pracuje a hodlá jej uvést na trh v roce 2025 coby výbavu na přání. Namísto klasického mechanického propojení mezi „volantem“ a přední nápravou prostřednictvím sloupku řízení se pokyny řidiče přenášejí na kola čistě elektronicky, čili tyč aby člověk pohledal. Když princip fungování přirovnáváme k herním konzolám, hlavní konstruktér Lexusu Takaši Watanabe jen souhlasně kýve hlavou.

Video se připravuje ...