Elektrický Lexus RZ 450e představen, poprvé nabídne i řízení po drátu

Automobilka Lexus není ve světě elektromobility žádným nováčkem, ostatně většího propagátora hybridních vozidel bychom mezi luxusními automobilkami hledali asi jen těžko. Kromě tradičních hybridů už má přitom Lexus v nabídce i plug-in hybrid a elektromobil, přesto je nyní představený model RZ něčím výjimečný. Vůbec poprvé byl totiž od začátku vyvíjen pouze jako elektromobil na čistě elektrické platformě.

Základem vozu je platforma s označením e-TNGA, která má baterie zabudované v podlaze pod kabinou. Platforma je díky tomu robustnější a slibuje vysokou tuhost. Baterie v podlaze ovšem přispívají také k nižšímu těžišti, lepšímu rozložení hmotnosti a tím pádem i lepší ovladatelnosti a lepšímu požitku z jízdy. Automobilka navíc pracovala s vysokopevnostními materiály nebo inovativními spoji, čímž opět přispěla k vyšší tuhosti a snižovala hmotnost.

Design vozu se elegantně odlišuje od stávajících modelů a měl by představovat ukázku nové kapitoly designu Lexus. Hlavní koncepcí by měl být „hladký E-pohyb“, tedy snaha vyjádřit dynamický charakter a odpovídající akceleraci. Stranou ale nezůstaly ani ikonické tvary vřetene.

Vřeteno zůstává

Ostatně jedním z hlavních poznávacích znamení stávajících modelů Lexus je právě vřetenovitá maska chladiče, čistě elektrický model však nic podobného nepotřebuje. Automobilka se proto rozhodla symboliku vřetene roztáhnout a aplikovat ji na celý vůz. Navíc si zajímavě pohrála s barvami.

Příď, kde by normálně byla černá maska chladiče, je lakována v barvě vozu. Černá barva ale zdobí plošky po stranách. V rámci volitelného dvoubarevného lakování však může černá barva vůbec poprvé zdobit nejen střechu, ale také kapotu a částečně i příď, čímž se vracíme k původnímu designu modelů Lexus. Stejný navíc zůstává i světelný podpis štíhlých světlometů, které připomínají například novou generaci modelu NX. I bez výrazného loga L je tak dobře patrné, o jakou značku se jedná.

Karoserie působí z profilu elegantně a dobře dává vyniknout rozvoru 2850 mm. Kola o průměru 18“, respektive až 20“ ve vyšších výbavách, jsou vytlačena až do rohů karoserie, která měří na délku 4805 mm, na šířku 1898 mm a na výšku 1635 mm. Lexus RZ450e tak bude citelně delší, než jeho sesterská Toyota bZ4X. Zádi vozu pak dominuje nevšedně dělený spoiler, který přispívá k lepší stabilitě i aerodynamice. Charakteristickým znamením Lexusu je však i světelná liště napříč šířkou vozu, jinak je ale design minimalistický a tradičně ostrý.

Koncepce Tazuna

Jakmile jsme během prezentace otevřeli dveře prvního vystaveného kusu, překvapila nás další evoluce kokpitu podle návrhářské koncepce Tazuna, kterou známe již z Lexusu NX. Ostatně právě z modelu NX evidentně koncepce celého kokpitu vychází, což je patrné při pohledu na (klasický) volant s dotykovými ploškami, přístrojový štít, velký průhledový displej a 14“ displej infotainmentu s dvojicí vystouplých otočných voličů pro nastavení teploty.

I tato kabina pracuje s prémiovými materiály, nechybí pár tlačítek pro přístup k nejdůležitějším funkcím, prostorný středový tunel nebo tlačítka pro elektronické otevírání dveří, které vám nedovolí například otevřít dveře před cyklistou. Samozřejmostí je také hlasové ovládání s podporou češtiny, které kromě jiného zvládne za řidiče i otevřít okno. Zkrátka působivá technika, kterou už ale známe z modelu NX. Je zde však i několik více či méně zásadních novinek.

Jednou z nich je například nový efekt osvětlení In-ei, který nahrazuje dekory na dveřích. Namísto jejich vyšívání či pracné výroby jsou totiž v palubní desce malé projektory, které dekory na dveře jednoduše promítají. Zajímavostí je také volitelné panoramatické střešní okno, které ale postrádá roletku. Místo toho je vybaveno technologií elektrického stmívání, díky kterému se po stisknutí jednoho tlačítka sklo zabarví do bíla, zneprůhlední se a zamezí tak pronikání přímého slunečního světla do kabiny.

Omezením pronikání slunečního světla do kabiny odpadá nutnost využívat klimatizaci, což přispívá k prodloužení dojezdu. Naopak s vytápěním v chladných měsících pomohou nové infrazářiče pod palubní deskou, umístěné zhruba v úrovni kolen řidiče a spolujezdce, které by měly v kombinaci s vyhříváním sedadel a volantu přispívat k rychlému tepelnému komfortu. Samotné zářiče by přitom měly vytvářet efekt teplé deky přes nohy.

Infrazářiče jsou tedy příjemným bonusem, zvláštním překvapením však byla absence odkládací schránky před spolujezdcem. Podle automobilky tak ale kabina nabídne více prostoru pro nohy a nový odkládací prostor můžeme najít pod středovou konzolou. Ostatně díky otočnému voliči převodovky, pracující se systémem shift-by-wire, by byla škoda tento prostor nevyužít.

One Motion Grip

Po drátu ovšem nepracuje pouze převodovka. Lexus RZ bude totiž vůbec prvním vozem na světě, který nabídne technologii Drive-by-Wire. Volant tedy není propojen s koly mechanicky, ale pouze elektronicky. Přítomnost této technologie, kterou automobilka označuje jako One Motion Grip, prozradí už na první pohled nový vidlicový volant, který má tvar připomínající motýlí křídla.

Možná si teď říkáte, proč se Lexus rozhodl jít cestou, která je u Tesly terčem nekončící kritiky, zástupce automobilky nám však vysvětlil, že nový volant je v kabině právě díky novému systému One Motion Grip. Řízení má totiž variabilní převod a samotný volant lze od středové pozice otočit pouze o 150 stupňů vpravo i vlevo. K plnému rejdu tedy nepotřebujete zbytečně ručkovat, přesto by měl vůz vždy nabídnout skvělou ovladatelnost. Tento systém, který má z řízení odstranit rušivé vjemy (například boční vítr či nerovnosti) přitom bude dostupný i na českém trhu.

Samotný volant, připomínající spíše knipl dopravního letadla, je osazen všemi ovladači, jako volant kulatý. Tedy i dotykovými ploškami. V jeho spodní části ovšem přibylo ještě nastavení světel a stěračů. Tradiční páčky za volantem totiž byly zkráceny, aby zbytečně nevyčuhovaly. Zkráceny navíc byly i pádla pro ovládání intenzity rekuperace. Interiér se systémem One Motion Grip se navíc odlišuje i nepatrně odlišnou pozicí ukazatelů v přístrojové kapličce, které jsou výš a dál od řidiče, což by mělo usnadnit přeostřování mezi silnicí a budíky.

Systém One Grip jsme si během prezentace vyzkoušeli alespoň na vystavených prototypech, se kterými jsme ale bohužel nemohli jezdit. Bylo však zajímavé sledovat, jak otočení malým volantem „na doraz“ o 150 stupňů znamenalo vytočení kol do maximálního rejdu. Působivé ovšem bylo i sledovat funkci elektronického ztmavení panoramatického střešního okna. Kabina je navíc překvapivě prostorná ve všech řadách a ani kufr není z nejmenších. Opět přitom nabídne i skládací plato, které lze uložit pod dvojitou podlahu. Přední kufr, tzv. frunk, byste ale u Lexusu RX 450e hledali marně. Lexus ostatně počítá spíše s konzervativnějšími zákazníky, kteří jsou jednoduše zvyklí ukládat věci do kufru vzadu.

Automobilka se navíc chlubí, že celou kabinu důkladně odhlučnila, aby posádku neobtěžovaly žádné hluky a vibrace, které nejsou u elektromobilu překrývány spalovacím motorem. Z toho důvodu navíc technici vylepšili i akustický systém ASC (Active Sound Control), který využívá reproduktory k vytváření zvuků zdůrazňujících odezvu hnacího ústrojí. Samozřejmostí je pak rozsáhlý balíček bezpečnostních systémů a asistentů Lexus Safety Systém+ třetí generace s aktualizovanými nebo zcela novými funkcemi, včetně proaktivního jízdního asistenta.

Direct4 poprvé

Pohon vozu zajišťují elektrické nápravy e-Axle, které se poprvé představily s elektromobilem Lexus UX 300e. Jde o kompaktní modul, umístěný mezi koly, který se skládá z elektromotoru, ozubeného převodu a elektronické řídící jednotky (ECU). O řízení a rozdělování pohonu se pak vůbec poprvé stará nový systém Direct4, který by měl zajišťovat stabilní postavení karoserie a optimální záběr kol v závislosti na jízdních podmínkách.

Představený Lexus RZ 450e je vybaven dvěma nápravami e-Axle, což znamená pohon všech kol. Přední elektromotor nabízí výkon až 150 kW, zadní pak až 80 kW. Systémový výkon je tedy 230 kW. Systém Direct4 přitom (pro elektromobily nezvykle) upřednostňuje přední nápravu a podle potřeby zapojuje nápravu zadní. Konstrukce primárně pohonu předních kol by přitom měla vycházet z použití některých prvků podvozku, které využívá i model Lexus NX.

Pokud ale systém potřebuje, je schopen variabilně rozdělovat přenášení točivého momentu mezi nápravami v poměru 100 – 0 a naopak. V určitých případech se tak RZ 450e klidně může stát i zadokolkou – a to v rámci milisekund. Tedy rychleji, než při užití jakéhokoliv mechanického systému. Systém Direct4 přitom pracuje s různými senzory (rychlost vozidla, natočení kol nebo příčné zrychlení) a zohledňuje také jízdní režimy, včetně Eco a Range pro delší dojezd nebo Sport pro dynamičtější jízdu. Režim pro jízdu v terénu jsme však v Lexusu nenašli. Ostatně Lexus by měl cílit především na silnice, zatímco s terénem by si měla spíše rozumět Toyota bZ4X.

Elektrický pohonný systém je napájen Lithium-iontovou baterií o celkové kapacitě 71,4 kWh, která je umístěna pod podlahou. Na dnešní poměry to není zrovna oslnivé číslo, Lexus se však soustředil na snižování spotřeby, která by se tak měla pohybovat pouze okolo 18 kWh na 100 km. Model RZ 450e by se tak měl stát jedním z nejúspornějších elektromobilů na trhu a jeho dojezd by se měl pohybovat přes 400 km (dle WLTP) na jedno nabití. Baterii by přitom mělo být možné nabíjet při výkonu až 150 kWh, takže se posádka u nabíječek ani příliš nezdrží. Konkrétně nabití na 80 % by mělo trvat jen 30 minut.

Velmi působivým aspektem baterie je však také její očekávaná vysoká životnost. Automobilka své baterii natolik věří, že na ni bude poskytovat záruku 10 let a milion ujetých kilometrů, přičemž kapacita baterie by za tuto dobu neměla klesnout pod hranici 90 procent. Jedinou podmínkou pro využití této záruky přitom budou jen pravidelné roční kontroly baterie v servisu, nic jiného. Dokonce ani omezení na cykly nabíjení například u rychlých nabíječek. Jde tedy o působivou záruku.

Ještě si počkáme

Během prezentace, na které nám automobilka dovolila si vůz prohlédnout a prolézt, jsme viděli zatím jen první prototypy Lexusu RZ 450e, kterým k dokonalosti ještě něco málo chybělo. Výroba by však měla být zahájena již letos v říjnu, první produkční kusy by se měly dostat na český trh již koncem roku a první zákaznické kousky mají dorazit začátkem roku 2023. Na uvedení cen a zahájení přijímání objednávek si však asi budeme muset ještě chvíli počkat.