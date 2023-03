Justin Bieber si údajně pořídil tohle Porsche. Pravda to není, ale auto je zajímavé, viďte?

Bieber totiž na sociálních sítích prezentoval fotku zvláštního Porsche 968 L'Art, auta existujícího v jediném exempláři, které vzniklo v rámci spolupráce německé automobilky a francouzského prodejce luxusních vozů a současně lifestylové značky L'Art de L'Automobile. Za tou stojí Arthur Kar.

Vůz byl představen v roce 2021 a přestože je na něm jasný původ, spousta věcí se oproti sériovému Porsche 968. Ze stroje se například stal dvoumístný roadster. Vůz přišel o střechu, dostal nové čelní sklo, karoserie byla přepracována a "uhlazena", nechybějí moderní LED světla. Výrazným prvkem je nápadný zelený lak. A zajímavě vyhlížejí jednoduché kryty kol.

Upraven byl také interiér, v němž najdeme sportovní sedadla Recaro, unikátní stopky a hodiny od TAG Heuer nebo audio systém Bose.

Publikovaná fotka podle některých médií značila, že jedinečné Porsche zamířilo do Bieberovy garáže. Jak ale na svém Instagramu upozornila firma L'Art de L'Automobile, není to pravda. "Naši 968 jsme neprodali a nikdy neprodáme... Bohužel jsme postavili jen jedno Porsche 968 L'Art a to není na prodej," napsala francouzská společnost s přáním, aby lidé přestali šířit klepy.

Přesto právě drby přispěly k tomu, že si tohle unikátní auto můžeme připomenout. A také prohlédnout na nových obrázcích.