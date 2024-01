K odemčení i nastartování bude stačit obličej, navrhuje Continental

Nejen mobil, i auto by se podle Continentalu mohlo dát odemykat pomocí funkce rozpoznávání obličeje. Stejně by vůz mohl ověřovat, zda má daný člověk právo nastartovat a odjet.

Technologie rozpoznávání obličejů začala pronikat do aut už před pár lety; některé vozy značky Subaru pomocí rozpoznání obličeje řidiče dokážou nastavit správný profil řidiče včetně pozice sedačky. Gumárenský a technologický gigant Continental to chce posunout o několik úrovní dál – chce umožnit pomocí obličeje vůz odemykat i startovat, a dokonce skrz jeho infotainment platit za některé služby.

Kamery umístěné v B-sloupku by umožnily odemknutí auta; aby se předešlo riziku krádeže s pouhou fotkou obličeje, technologie má umět rozpoznat i to, zda jde o skutečnou kůži, či pouhý obrázek. Tuto technologii, označenou „detekce života“, dodává firma jménem trinamiX.

Následně uvnitř auta by kamera uprostřed přístrojového štítu zajistila, že vůz startuje oprávněný člověk. Ta by však neznamenala mezeru v zobrazení. Continental vynalezl způsob, jakým se kamera zvládne dívat skrz rozsvícené pixely displeje; je to evoluce technologie, která na loňském veletrhu CES získala ocenění za inovace.

Samozřejmě, je třeba i speciálně upraveného displeje OLED, který průhled kamery umožní. A ta zároveň sleduje rozptýlení či únavu řidiče. A stejná kamera by skenovala obličej i v případě nějaké platby, např. za parkování nebo za nabíjení; placení za tyto věci skrz infotainment auta už některé automobilky plánují delší dobu.

Přístup k autu pomocí obličeje může na jednu stranu vyvolávat obavy u lidí, kterým jde v prvé řadě o soukromí. Na druhou ale má umožnit řadu prvků, které s běžným klíčem nejsou dostupné, jako např. možnost nastavit obličeje svých dětí tak, že budou moci auto odemknout, ale už nikoliv nastartovat. Anebo možnost, že auto nastartuje už ve chvíli, kdy vnější kamera rozpozná obličej oprávněného řidiče.

„Zážitek uživatele je podle nás definován nejen funkčními a technickými aspekty, ale také estetikou. Sofistikované funkce komfortu a bezpečnosti, které nejsou vidět, když se nepoužívají, jsou v tomto ohledu pro nás celkovým úspěchem,“ říká Boris Mergell, šéf oblasti user experience u Continental Automotive.