Před sedmi osmi lety jste si klidně mohli vsadit na to, že jakmile má pneumatika nějakou neznámou značku a nízkou cenu, ve srovnávacím testu s renomovanou produkcí neuspěje. To už dnes neplatí, i na stránkách Auto Tipu se už prezentovala srovnání, kdy například pláště Infinity nebo Giti v kritické disciplíně brzdění jasně překonaly konkurenty od Semperitu, Kumha nebo Yokohamy.

Tyto drobné triumfy nejsou časté, ale množí se. Zároveň ovšem lze říci, že levní výrobci mají stále problémy vyšší kvalitu rozprostřít po celém svém sortimentu, respektive ji udržet dlouhodobě. Vedle toho navíc jejich množina neustále bobtná novými a novými značkami, které stěžují orientaci.

Dobrým příkladem je ostatně i nejnovější test zimních pneumatik rozměru 235/55 R 18, na němž se podíleli autokluby ACE a ARBÖ a zkušebna GTÜ. V sestavě najdete i dezén Fortuna, což je privátní značka obřího belgického distributora Deldo s padesátiletou tradicí. V nekonečných seznamech různých e-shopů ji ovšem můžete snadno zaměnit za Fortune, což je pro změnu čínský výrobce. Ne že by se první jmenovaný produkt rodil jinde než v Asii a měl výrazně jinou kvalitu, ale stejně…

Video se připravuje ...

Model Fortuna Winter SUV ve výběru doprovodily cenově příznivé pláště čínských značek Austone a Sailun, které dokážete pořídit i o více než polovinu levněji proti sedmi soupeřům se zvučnějším jménem. Nízkoteplotní zkoušky probíhaly na zasněžených silnicích při -4,5 stupně Celsia ve finském Ivalu, ostatní na testovací dráze Goodyearu ve francouzském Mirevalu při 13 až 18 stupních.

Akcelerace na zasněžených silnicích nebyla problémem pro žádnou z pneumatik. Brzdění na sněhu probíhalo z rychlosti 35 km/h: i zde bylo testovací pole blízko u sebe a vykázalo solidní výsledky. Nelepší byl plášť Bridgestone Blizzak LM005 s brzdnou dráhou 12,26 metru, druhý překvapivě Austone Skadi SP-901. Také při zkoumání ovladatelnosti na sněhu nebyly výraznější odchylky.

Austone opět překvapil, byl na stejně dobré úrovni jako Michelin Pilot Alpin 5 SUV. Oba modely se daly na sněhu snadno řídit, měly dobré boční vedení a rychle reagovaly na změny povrchu vozovky. Sailun ICE Blazer Alpine Evo 1 ukázal mírné slabiny z hlediska trakce a stability v zatáčkách, zejména v úsecích do kopce.

Brzdění na suché vozovce z rychlosti 100 km/h bylo s téměř všemi pneumatikami na vysoké úrovni. Jen Fortuna Winter SUV byla s dráhou 45,3 metru mimo - nejlepší Michelin Pilot Alpin totiž zastavil po 40,4 m. Pokud jde o ovladatelnost, byly na suchu napřed pneumatiky Hankook, Goodyear, Nokian, Pirelli, Bridgestone a Continental. Pláště Fortuna a Austone naopak vykazovaly přílišnou nedotáčivost, obtížněji se řídily v zatáčkách a celkově byly příliš houbovité a nepřesné na řízení.

Při brzdění na mokré vozovce z 80 km/h měl Hankook I*cept evo3 x dráhu dlouhou 30,4 metru. Kdo propadl, byli zástupci značek Fortuna (41 metrů) a Austone (38,8 metru). Obrovské rozdíly byly také v ovladatelnosti na mokré vozovce.

Dezény Bridgestone, Goodyear a Nokian byly nejlepší, velmi přesné při držení stopy i změnách směru. Levnější produkty byly zklamáním: plášť Sailun byl ještě téměř přijatelný, ale produkty Austone a Fortuna se ukázaly jako katastrofa. Nebylo divu, že v mokrých disciplínách ani jeden nedosáhl na dvouciferný počet bodů.

Zimní pneumatiky 235/55 R 18 Počet bodů Verdikt Sníh Mokro Sucho Bridgestone Blizzak LM005 60 64 41 Velmi dobrá Hankook I*cept evo3 x 61 62 43 Dobrá Michelin Pilot Alpin 5 SUV 63 57 42 Dobrá Continental WinterContact TS 870 P 60 56 42 Dobrá Nokian Snowproof 2 SUV 59 59 41 Dobrá Goodyear UltraGrip Performance + SUV* 58 58 42 Dobrá Pirelli Scorpion Winter 2 59 56 42 Dobrá Sailun ICE Blazer Alpine Evo 1 54 51 38 S výhradami Austone Skadi SP-901 63 24 36 Nelze doporučit Fortuna Winter SUV 60 12 28 Nelze doporučit * Aktuálně je na trhu pneumatika s novou směsí, ta však při přípravě testu ještě nebyla k dispozici

Novinka Nástupcem pláště Goodyear UltraGrip Performance+ z testu (a také pláště UltraGrip 9+) je řada UltraGrip Performance 3. Od letošního září je v prodeji již v ucelené řadě 94 provedení v rozměrech od 14 do 21 palců. Novinka vhodná i pro těžké a výkonné elektromobily slibuje silnější záběr v měkkém a hlubokém sněhu nebo větší odolnost proti akvaplaninku. Zlepšení se týká také hmotnosti, valivého odporu, hlučnosti nebo aerodynamiky. Dezén je určen pro vozy jako Alfa Romeo Giulia, Audi A6/S6, BMW i4 M50, BMW 4 Gran Coupé, Cupra Formentor, Tesla Model S Plaid, Smart #1, Toyota Aygo X nebo Volvo C40/XC40.

Člověk by řekl, že levné pláště s děsivými vlastnostmi odpálí do zapomnění každý takovýto test. To je ale hloupost, miliony motoristů se o něm ani nemusí dozvědět, respektive vám řeknou, že „pro to moje jezdění bohatě stačí“. Fajn, když víte, co máte obuto, můžete se na to připravit. Ale co když stejně budou uvažovat také carsharingové firmy atd…