Kanadských farmářů se zeptali na elektrické pick-upy. Podle nich nemají význam

S elektrickým pohonem se v příštích letech nepočítá jen u osobních automobilů, ale i užitkových vozů (jen si připomeňte naše videodobrodružství s VW e-Crafterem). V příštích letech automobilky chystají hned několik elektrických pick-upů, auto s korbou připravují Tesla, Rivian či Bollinger.

Ne všude ale sklízí elektrické pick-upy nadšení. Automotive News Canada se vydal do provincie Alberta a oslovil místní farmáře, aby zjistil jejich názor na takové užitkové vozidlo. A jak tamní zdroj uvádí, někteří o užitkáčích na elektřinu neměli ani tušení. Tamní prodejci aut navíc říkají, že po elektromobilech je tu nulová poptávka.

Pick-up je pro obyvatele Alberty pracovní nástroj a nedílná součást obživy. Prý si jen těžko dokážou představit, že by elektromobil dokázal při práci nahradit tradiční auto s konvenčním pohonem. „Farmáři a zemědělci v Albertě potřebují, aby byl pick-up spolehlivý a uvezl co nejvíce nákladu. Navíc se obávají, že by takové auto stálo příliš dlouho u nabíječky a tudíž by jej nemohli používat,“ uvádí analytik Dennis DesRosiers.

Infrastruktura rychlonabíječek je v zámoří podstatně rozvinutější než v Evropě, stanice ale najdete jen v centrech velkých měst, což může být pro vesnické farmáře problém. Obzvlášť ve srovnání s kanystry, které naplní palivem a mají jej k dispozici přímo na farmě, takže do města vůbec nemusí.

Kanaďané se bojí také toho, že elektrické pick-upy neuvezou tolik nákladu. Užitkové vozy s bateriemi v útrobách jsou pochopitelně o poznání těžší, což se logicky někde podepíše. Myslí si, že pick-up na elektřinu bude spíše otázkou životního stylu, než čistokrevným pracantem, jenž by zvládl náročné obhospodařování kanadských farem.