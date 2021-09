Kde sledovat závody F1 živě? Brzy třeba na Netflixu

Společnost Netflix vznikla v roce 1997 a nejprve zasílala svým uživatelům filmová DVD poštou. Vlastně šlo o vůbec první online půjčovnu DVD na světě. Až v roce 2010 se z firmy stala streamovací služba, kterou známe dnes. Vedle licencí na populární filmy a pořady se pustila také do vlastní produkce, která sbírá ocenění napříč světem. Mimo jiné slaví služba úspěchy se sérií Drive to Survive, jež nechává fanoušky formule 1 nahlédnout do zákulisí tohoto sportu.

Kromě toho si na Netflixu můžete pustit třeba i zbrusu nový dokument Schumacher, snímků s tématikou motorsportu je ostatně v knihovně nespočet. Jen u filmů a dokumentů by však zůstat nemuselo. Objevila se totiž informace, že vedení Netflixu zvažuje zakoupení práv na vysílání velkých cen F1 živě.

„Před několika lety byla prodána vysílací práva na formuli 1. Tehdy jsme nebyli mezi uchazeči o jejich získání, dnes bychom o tom ale přemýšleli,“ uvedl Reed Hastings, generální ředitel společnosti v rozhovoru pro německý Der Spiegel.

Byl by to logický krok. Ostatně jen v USA sleduje letos závody F1 pravidelně dvakrát více lidí než před třemi lety, kdy se prodej práv řešil. Současná dohoda se stanicí ESPN skončí po sezoně 2022, což by mohla být příležitost pro Netflix. Otázkou zůstává, jestli by společnost Liberty Media, pod jejíž křídla šampionát formule 1 patří, měla o takovou dohodu zájem.

A pokud k něčemu takovému opravdu dojde, český divák nemá zdaleka vyhráno. Netflix totiž pracuje s jednotlivými trhy různě a dlužno říct, že v souvislosti s formulí 1 se teď hovoří jen a pouze o Americe. Tuzemský fanoušek tak musí nadále spoléhat na dostupné satelitní platformy, případně investovat do služby F1 TV Pro, kde kromě živých přenosů všech klíčových formulových událostí dostane přístup i do bohatého archivu. Za službu si oficiální web F1 účtuje 49,99 euro ročně (v přepočtu zhruba 1273 Kč).