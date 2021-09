20 let od startu ve formuli 1 Tomáše Engeho: Enge zůstal jediný

Dne 16. září 2021 to bylo přesně dvacet let, co do závodu formule 1 odstartoval první Čech: Tomáš Enge.

V historii mistrovství světa F1 odstartovalo od roku 1950 v alespoň jednom závodě 770 jezdců. Enge byl 683. závodníkem a také prvním z východní Evropy.

Fiestou to začalo

Enge začal závodit v roce 1992 s Fordem Fiesta, ale po dvou letech a zkušenostech ve škole Jiřího Mičánka usedl do monopostu. V sezoně 1996 se stal vítězem německé formule Ford a dotáhl to do formule 3000, což je dnes F2. Formuli 1 poprvé otestoval v polovině prosince 1999 a s vozem stáje Jordan byl jako nováček jen o 1,4 sekundy pomalejší než stálý italský pilot Jarno Trulli. Tomášova chvíle přišla po Velké ceně Belgie 2001, kde havaroval Brazilec Luciano Burti ze stáje Prost.

Jeho tehdejší manažer Antonín Charouz vyjednal test vozu Prost ve francouzském Magny Cours. Během dvou dnů najezdil Enge 119 okruhů, což obnášelo 506 kilometrů. Bezchybně zvládl tréninkové zastávky v boxech na výměnu pneumatik. Den před pětadvacátými narozeninami se oficiálně dozvěděl, že pojede Velkou cenu Itálie, která byla na programu nejbližší víkend.

Do závodu se kvalifikoval jako dvacátý a dokončil jej dvanáctý, o jedno místo před Fernandem Alonsem. V další velké ceně v americkém Indianapolis byl čtrnáctý a v japonské Suzuce vinou nefunkčních brzd nedojel. Ve formuli 1 zvládl odjet během tří závodů 166 kol a celkem 849 kilometrů.

Svět motorů 37/2021

Úspěchy ve stylu

Le Mans V roce 2002 se vrátil do formule 3000 a dokázal v šampionátu zvítězit. Ovšem Světová rada Mezinárodní automobilové federace FIA ho dodatečně vyloučila ze závodu v Maďarsku, po kterém mu byla zjištěna přítomnost zakázaných látek THC v moči. V sezoně 2003 vyhrál s vozem Ferrari 550 Maranello kategorii GTS v závodě 24 hodin Le Mans. Tento vytrvalostní podnik jel devětkrát a šestkrát zde dokázal vyhrát kvalifikaci ve třídě.

V roce 2005 byl prvním Čechem v 500 mílích Indianapolis. V kvalifikaci zajel desátý čas rychlostním průměrem 364,005 km/h, ale vinou Danici Patrickové, která ho poslala z tratě, závod bohužel nedokončil. V roce 2009 triumfoval v European Le Mans Series s vozem Lola-Aston Martin LMP1. Společně Janem Charouzem a Němcem Stefanem Mückem vyhráli seriál a byli absolutně čtvrtí ve 24 hodinách Le Mans jako nejlepší vůz s benzinovým motorem.

V roce 2012 přišel nález, který prokázal zakázané látky v těle. Produkovaly je léky, které Enge užíval. Trest byl nemilosrdný a přišlo osmnáct měsíců zákazu závodění. Na okruhy se vrátil za volantem speciálů Lamborghini GT3 německé stáje Reiter Engineering. V roce 2021 debutoval Tomáš na Rallye Dakar s buginou jako člen roudnického týmu Buggyra.

Od doby jeho debutu v září 2001 si řízení monopostu formule 1 vyzkoušeli z českých závodníků postupně Jarek Janiš (Jordan 2003), Jan Charouz (Renault 2010, Hispania Racing 2011) a Josef Král (Hispania Racing 2011). Ovšem závod F1 nejel bohužel žádný z nich. Kdy se Česká republika dočká dalšího pilota formule 1?

Tomáš Enge pro Svět motorů po 20 letech: Ještě Le Mans a Dakar

Žádný český automobilový jezdec nemá tolik zkušeností z různých druhů automobilových závodů po celém světě jako Tomáš Enge. Sešli jsme se několik týdnů před výročím jeho premiéry ve formuli 1.

Byl jste tehdy před prvním startem nervózní?

Vůbec ne. Všechno bylo hektické, ale bez toho, aby ode mě kdokoliv cokoliv čekal. Takže si dodnes pamatuji, že nervózní jsem opravdu nebyl.

Sledujete pořád dění ve formuli 1?

Udržuji si neustále přehled. Nesleduji každou velkou cenu detailně, ale sestřihy kvalifikací i závodů. Líbí se mi souboje kolo na kolo, napínavé dění a boj o titul do konce sezony. Žádného favorita nemám.

Kdy pojede další Čech závod F1?

Stále působím v motoristickém sportu a tuhle otázku dostávám v různých situacích dokola už dvacet let. Člověku se ani nechce věřit, že zůstal stále jediným z naší země.

Pročpak ne?

Aby se jezdec dostal do formule 1, nestačí mít talent, rychlost a peníze. Je zapotřebí správné vedení zkušeným člověkem z branže, jinak není šance dostat se do F1. Máme několik talentů v nižších formulových seriálech i motokárách. Zatím však do sebe nezapadly správné podmínky a okolnosti.

Měl jste šanci prosadit se trvaleji do F1?

Můj tehdejší manažer, se kterým jsem měl smlouvu, byl především byznysmen, a k tomu ještě hobby jezdec. Vytvářel tlak na výsledky za každou cenu a co nejdříve. Tímhle způsobem odepsal také Jarka Janiše, který byl po mě dalším Čechem, jenž si vyzkoušel vůz F1. Nestačilo nadání, protože dotyčný nevěděl nic o psychologii sportovce. Zazdil Jarka i jeho mladšího bratra Erika.

U vás sehrála svého času roli aféra s nálezem látek obsažených v marihuaně. Nemělo to vliv na vaše šance?

Určitý vliv to mělo, ale už se nedozvíme jak velký. Došly totiž prostředky na podporu mého vstupu do formule 1.

Jste v kontaktu s lidmi, s nimiž jste se tehdy v F1 potkával?

Byl jsem na závodech F1 v Maďarsku, kde se jely doprovodné série formule 2 a 3. Potkal jsem se s kameramanem, který točil formuli 3000, když jsem v ní působil. Stejnou práci dělá dodnes. Manažer jedné stáje v F3000 nyní působí jako jeden z lidí řídících seriály F2 a F3. Kluk, který mi dělal v roce 1999 mechanika, montuje v týmu Prema F3, kterým prošel před pár lety Mick Schumacher.

Máte závody, na které jste pyšný?

Na první vítězství ve formuli 3000 na Hockenheimu 1999, kde se mi povedla stíhací jízda po sázce na suché pneumatiky. Z paměti mi nevymizí sezona 2007 v americkém seriálu vozů GT. V St. Peterburghu jsem si zlomil po nárazu do bariéry levý loket. O měsíc později jsem odstartoval se železem v ruce v Salt Lake City v posádce s Darren Turnerem. Povedlo se mi pole position, nejrychlejší kolo a vyhráli jsme i celkově závod.

Čeho byste chtěl v motorsportu ještě dosáhnout?

Desátého startu v Le Mans a úspěšného výsledku na Dakaru. Rád bych dokázal, že člověk, který není zkušený off-roadový jezdec, má šanci něčeho dosáhnout. Pokud ani jedno nedokážu, nebude mi to líto. Myslím, že jsem toho v motorsportu dosáhl hodně. Mám důvod být se svou kariérou spokojený.

Chtěl byste se věnovat koučování jezdců?

Své zkušenosti už předávám. Pomáhám několika mladým a nadějným závodníkům se prosadit do světa motoristického sportu. Jezdce totiž musíte oprostit od všech vnějších vlivů, aby se mohl soustředit pouze na řízení závodního auta.

Změnil byste zpětně něco v kariéře?

Podepsal bych smlouvu s jiným člověkem, tehdy jsem však neměl na výběr. Při práci s nadějnými jezdci mám stále na paměti chyby, kterých jsem se v kariéře dopustil. Snažím se je vést tak, aby se jich už nedopouštěli.

Tomáš Enge