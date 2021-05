Kde všude se zpozdí dálnice: Půjde to vůbec někdy podle plánu?

Je to pokaždé stejné. S koncem roku a oznámením, kolik peněz dostane doprava na výstavbu a údržbu silnic – letos to má být rekordních 61 miliard korun –, se vyrojí celý seznam staveb, které stát zaručeně odstartuje, jistojistě dokončí, nebo dokonale připraví ke stavebnímu povolení a vybere zhotovitele. S železnou pravidelností to ovšem dopadá tak, že v médiích sem tam probleskne zpráva oznamující zdržení a stejný úsek se objeví i v seznamu staveb na následující rok.

Kde hrozí odklady

D6 Krupá (6,5 km): Úsek přeložky stávající komunikace I/6 navazující na loni v závěru roku otevřený obchvat Řevničova a Krušovic má stejný problém jako D3 na jihu Čech – dodatečné dotazy uchazečů o zakázku. I tady se kvůli tomu posunulo uzavření nabídek, které proběhlo až v polovině dubna namísto plánovaného února. Také v tomto případě bude nějakou dobu trvat, než bude vyhlášen vítěz a vypořádány případně námitky neúspěšných uchazečů. Zahájení prací se tak dá předpokládat nejspíše až po prázdninách.

D0 Pražský okruh (12,6 km): Zatím nepravomocné územní rozhodnutí na výstavbu úseku Běchovice – D1 bylo vydáno 30. 7. 2020, proti němu se sešlo 47 odvolání. Získání pravomocného zemního rozhodnutí závisí na vypořádání všech odvolání, která musí z rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj z 23. 2. 2021 kvůli obavám z podjatosti Prahy a středních Čech vypořádat Krajský úřad Jihočeského kraje. Letos by měla být podána žádost o stavební povolení. Start prací se předpokládá v roce 2023, dokončení v roce 2026.

D1 Most Šmejkalka u Mirošovic: Podle plánů z let 2017 a 2018 se mělo začít s rekonstrukcí mostu ze 40. let již v roce 2019, ovšem na jaře toho roku v tichosti z plánů rekonstrukce D1 zmizela. Stavba již má pravomocné stavební povolení. V nejbližších měsících se bude teprve vybírat zhotovitel, takže startu prací se tam dočkáme až v závěru letošního roku, spíše ale až v příštím.

Svět motorů 18/2021

D3 Třebonín – Kaplice nádraží (8,5 km): V úseku za Českými Budějovicemi směrem ke hranicím s Rakouskem měl být už znám zhotovitel, ale „kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl termín prodloužen“. Uzavírka nabídek proběhla v polovině dubna, musí se vybrat vítěz a vypořádat případné námitky neúspěšných uchazečů. Dá se tak předpokládat, že práce tu začnou nejdříve až po prázdninách.

D11 Hradec Králové – Smiřice a Smiřice – Jaroměř (22,3 km): Obě stavby započaté v roce 2018 jsou už skoro hotové, měly by být zprovozněny společně v prosinci letošního roku, ovšem je tu čerstvě odebrané stavební povolení na výjezd u Jaroměře. Celý proces jeho udělení se tak kvůli chybě stavebního úřadu musí opakovat. Termín zprovoznění celého úseku z Hradce Králové do Jaroměře však není podle ŘSD ohrožen. My si to nemyslíme.

D1 Přerov - Říkovice (10,2 km): Výběrové řízení na poslední úsek D1 u Přerova bylo zahájeno loni v prosinci, prodlouženo bylo až do poloviny června 2021. Pokud se nepodaří získat pravomocné stavební povolení do konce listopadu 2021, kdy skončí platnost posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA, stavba letos nezačne a její start může být kvůli opakování celého procesu zpožděný minimálně o několik let.

D49 Hulín – Fryšták (17,3 km): Stavba byla zahájena už v roce 2008, ovšem rozhodnutím tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty z července o dva roky později zastavena. Proti pokračování stavby, která má vykoupeny všechny pozemky, se postavila řada ekologických aktivistů a spolků, podle nichž je stavba dokonce zcela zbytečná. Ani dnes proto nemá stavba pravomocné stavební povolení, k tomuto rozhodnutí z prosince loňského roku bylo podáno šest rozkladů. Optimistickým termínem zahájení výstavby je stále rok 2021. Ani tady optimismus úřadů nesdílíme, a tak se úsek i příští rok podle nás znovu zařadí mezi nově otevírané stavby.

Co brzdí dálnice

Příčin, proč se všechno odkládá a posouvá, je vícero. Zkostnatělá stavební legislativa a systém rozhodování, kdy je potřeba k vydání povolení spousta vzájemně se podmiňujících razítek. „Do očí bijící katastrofální stav české legislativy umožňuje komukoliv kdekoliv na cokoliv podat námitku či žalobu, a to naprosto beztrestně a bez jakékoliv zodpovědnosti, byť se ho kauza absolutně netýká,“ zlobí se Libor Žádník, výkonný místopředseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Vždyť dokumentace ke stavebnímu povolení nemá jako v 90. letech desítky stran, ale rovnou stovku, a stačí i malá procesní chyba. Na ní se pak točí ekologické spolky, jejichž jediným zájmem je dopravním stavbám bránit.

Navíc neubývá bohorovnost, s jakou se úřady spoléhají to, že všechno stihnou v nalinkovaných ideálních termínech, a nepočítají se soudy a odvoláními. Ukazuje se to na příkladu dostavby D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. „Máme za to, že se posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA vztahuje k následujícímu kroku, tedy ke stavebnímu povolení. Proto si myslím, že stavbu stihneme zahájit před koncem listopadu, kdy platnost aktuálního posudku EIA skončí,“ dušuje se šéf ŘSD Radek Mátl. Jeho oponenti z řad ekologických spolků však bojují velmi tvrdě: „Ministerstvo dopravy nám již osm měsíců tají, že od srpna 2020 probíhá stavební řízení, takže jsme se nemohli s dokumentací seznámit,“ tvrdí v prohlášení z posledního dubnového pondělí Miroslav Patrik, předseda spolku Děti Země. Velmi kritické jsou i spolky, které naopak tlačí, aby se začalo stavět co nejrychleji: „Ministerstva dopravy ani životního prostředí nehledají další možnosti, jak celou situaci D1 u Přerova řešit, a spoléhají se, že se podaří pravoplatné stavební povolení získat,“ tvrdí Žádník.

Brzdu představují i doplňující dotazy k již vyhlášeným výběrovým řízením na zhotovitele stavby, které posouvají termíny jejich uzavření o celé měsíce.

Nejznámější posuny termínů staveb

D0 – Úsek D1 – D11 na Vnějším pražském okruhu se začal projednávat už v polovině nultých let 21. století, ovšem zbrzdila jej odvolání obcí a tlaky na změnu trasy. Územní rozhodnutí z roku 2008 je tak stále nepravomocné. Ještě loni se premiér holedbal, že se zasadí, aby stavba začala v roce 2021. Loňské potíže s výkupy se podle všeho sice podařilo vyřešit, ovšem zase tu jsou vůči stavbě námitky městských částí na dalším pokračování okruhu k D8, kvůli kterým nastal další posun termínů startu stavby. Ten je nyní plánován až za dva roky.

D1 – Rekonstrukce úseků mezi Mirošovicemi a Kývalkou odstartovaná v roce 2013 měla být hotova už v roce 2018, nakonec bude opravená dálnice uvedena do provozu až letos na podzim. A na most Šmejkalka, který bylo původně v plánu začít renovovat v rámci těchto oprav, se zatím vůbec nedostalo.

D8 – Zatímco výstavba úseků od Prahy k Lovosicím a od Řehlovic ke hranicím s Německem šla jakžtakž bez problémů, oříškem se stalo překonání Českého středohoří mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Stavba tu původně začala už v roce 2007, ale kvůli odvolání ekologických spolků se zdržovala, dokončena měla být v roce 2014. Ovšem v červnu 2013 došlo k sesuvu u Litochovic – dodnes se vede soudní spor o náhradu miliardové škody, která tím dálničnímu tělesu vznikla. Do provozu v polovičním profi lu šel úsek v závěru roku 2016, v plném pak až v září 2017.