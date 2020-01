Když budeme chtít, postavíme konkurenta Porsche, říká šéf Hyundai N

Automobilka Hyundai odstartovala sportovní divizi N ve velkém stylu – hot-hatchem i30 N, na který pějí ódy novináři i široká veřejnost. To je ale pouze první vlaštovka, Korejci pro příští roky chystají další a další novinky, které mají nabídnout sportovní charakter a co největší jízdní požitek.

A jak v jednom z nedávných rozhovorů potvrdil Albert Biermann, nepůjde jen o okořeněné mainstreamové modely, „enková“ větev automobilky se chce pod jeho vedením pustit do opravdu velkých věcí. Biermann, jenž svého času šéfoval divizi BMW M, doslova říká, že nic není nemožné a automobilka má obrovské možnosti.

„Čistě filozoficky neexistují žádné limity ani žádná omezení o tom, jaký druh automobilu vyrobíme,“ řekl Biermann s tím, že jedinou zásadní podmínkou je rozumná cena ve srovnání s konkurencí. „Pokud si řekneme, že je správný čas na to, aby divize N postavila sporťák s motorem uprostřed, který bude konkurovat Porsche, uděláme to.“

Dovedete si představit, že by Hyundai v budoucnu postavil soupeře pro Porsche Boxster, Alfu Romeo 4C či Alpine A110? Něco, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, začíná mít dnes vcelku reálné rysy. Korejská automobilka zdárně experimentuje s alternativními pohony – hybridy, plug-in hybridy, elektromobily i vozy s palivovými články. Tak proč by to tentokrát nemohl být ryzí sporťák?

„Máme spoustu nových modelů ve vývoji i v plánech. Věřím, že divize N poroste v příštích pěti letech ještě rychleji než v pěti prvních. Zatím ale nemohu hovořit o žádném z těchto modelů, protože to nemám dovolené,“ řekl Biermann závěrem rozhovoru, čímž ještě více rozvířil spekulace o možných chystaných novinkách.

Naposledy si sportovní divize automobilky udělala radost modelem i30 N Project C, což je extrémnější verze klasického sportovního hatchbacku. Výkon 202 kW a 378 newtonmetrů točivého momentu zůstávají shodné, nejrůznějšími úpravami se ale podařilo snížit hmotnost o 50 kilogramů. Půjde navíc o vzácné zboží, auto totiž vznikne v limitovaném počtu 600 kusů. Do toho si Hyundai občas udělá radost jednorázovou záležitostí, například driftující dodávkou. A mezitím v zákulisí vyšívá další „enkové“ modely pro příští roky. Zdá se, že se máme na co těšit.

Foto: Yeonjoon Park