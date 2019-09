Zatímco Kia na letošním frankfurtském autosalonu chybí, mateřský Hyundai na IAA 2019 vystavuje. Vedle nové generace minivozu i10 vsadil na sportovní novinky. Jednou z nich je i Hyundai i30 N Project C, který se stává vrcholnou variantou tohoto kompaktního hot hatche z Nošovic.

Novinka využívá zkušeností z vývoje i30 N, jeho schopnosti však posouvá ještě dál. Konstruktéři se v první řadě zaměřili na odlehčení vozu, výsledkem je snížení hmotnosti o 50 kilogramů, čehož se povedlo dosáhnout několika úpravami.

Tou nejdůležitější je obutí nových kol, jen kované 19palcové disky OZ racing snížily váhu o 22 kilogramů. Roli hraje ale i použití karbonem vyztužených plastů (CFRP) v kapotě, které ubraly 7,2 kilogramů. Stejný materiál byl užit i v prazích, předním lízátku nebo novém zadním difusoru, což znamenalo další odlehčení o stovky gramů. Nové jsou rovněž přední sedačky Sabelt, každá z nich váží o 7,5 kg méně než ta dosavadní.

Hyundai i30 N – technická data nabízených variant Verze i30 N i30 N Performance i30 N Project C Motor 2.0 T-GDI 2.0 T-GDI 2.0 T-GDI Zdvihový objem [cm3] 1998 1998 1998 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 184/6000 202/6000 202/6000 Točivý moment [N.m/min] 378/1750-3500 378/1750-4200 378/1750-4200 Převodovka 6M 6M 6M Max. rychlost [km/h] 250 250 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,4 6,1 6,0 Komb. spotřeba [l/100 km] 7,7 7,8 7,1

Úpravou prošel také podvozek, i30 N Project C sedí o šest milimetrů blíže k vozovce než výchozí automobil, což pomohlo snížit těžiště celkem o 8,8 milimetrů. Pružiny v tlumičích jsou tužší a kratší, část zadního zavěšení je pak nově vyrobena z hliníku, místo oceli, což uspořilo 4,66 kilogramu. Autu nechybí ani speciální výztuha v zavazadelníku pro větší jistotu při ostrých průjezdech oblouky.

360p 720p 1080p REKLAMA

Hyundai také speciálně naladilo jednotlivé jízdní módy. Režimy Sport a N tak mají poskytnout ještě více zábavy za volantem. Z toho režim N je podle automobilky speciálně nastaven pro agilní a předvídatelné chování na závodním okruhu, který mají využívat zkušení jezdci.

Naopak motor v útrobách se nemění, o pohon se nadále stará přeplňovaný benzinový čtyřválec 2.0 T-GDI, naladěný na 202 kW jako u verze i30 N Performance. Točivý moment vrcholí hodnotou 353 N.m, respektive 378 N.m při využití funkce overboost. Nižší hmotnost však znamená, že i30 N Project C zrychlí z 0-100 km/h za rovných šest sekund, o desetinu vteřiny rychleji než výchozí i30 N Performance.

Automobil bude dostupný výhradně pro evropské zákazníky, jeho výroba bude limitována na 600 exemplářů, přičemž prodej odstartuje ještě před koncem roku. A co že vlastně znamená to Project C? Odkazuje nejen na využití karbonových dílů (uhlík má v periodické soustavě prvků značku C), ale také na trať Area C v testovacím centru značky v Namyangu.