Hyundai iMax N Drift Bus má šestiválec, zadokolku a sveze osm lidí. Ano, bokem

Sportovní divize Hyundai N za sebou sice nemá takovou historii jako zajetí evropští výrobci, přesto je její stěžejní produkt – Hyundai i30 N – v nemalé konkurenci kladně hodnocený. A zcela právem. Teď nám sportovní odvětví představuje další novinku, která vznikla spíše „na odlehčenou“. Přivítejte Hyundai iMax N Drift Bus!

A zdaleka najde jen o kosmetické úpravy. Dodávka přijíždí s 3,5litrovým šestiválcem twin-turbo, jenž nahrazuje původní 2,5litrový agregát na naftu. Inovované pohonné ústrojí disponuje výkonem 402 koňských sil a 555 newtonmetry točivého momentu. Síla putuje na zadní kola prostřednictvím osmistupňové samočinné převodovky.

I když jde o jednorázovou záležitost, Hyundai neopomněl praktičnost dodávky, které zůstala zachována koncepce pro osm cestujících. Korejská značka v oficiální tiskové zprávě ještě trefně popíchla konkurenci, když poznamenala, že na rozdíl od jiných takových projektů z dřívějška (Ford Transit Supervan či Renault Espace F1) nedošlo ke kompromisům co do počtu míst.

Vyjma jiného motoru určitě stojí za zmínku přepracovaná karoserie, která se soustředí na maximální aerodynamickou účinnost. Nechybí ani nastavitelné tlumiče a výkonná brzdová soustava, která se zabydlela pod devatenáctipalcovými koly z lehkých slitin. Tyto prvky ostatně můžeme dobře znát z již zmíněného sportovního hatchbacku.

Hyundai dále uvádí, že dodávka má ideální rozložení hmotnosti 50:50, pokud je obsazeno všech osm míst interiéru. V něm mimo jiné najdete jiné sportovní sedačky, ale i zavazadelník s objemem 842 litrů, do kterého se určitě vejde další sada pneumatik.

V přiloženém videu můžete vidět, jak to vypadá, když se tahle strojovna pustí do akce. Příležitost by byla i naživo, my to ale máme dost daleko. Příští víkend se dodávka představí s australském Sydney Motorsport Park, kde se pokusí o světové rekordy ve třech různých disciplínách. A něco nám říká, že konkurence nebude vysoká…