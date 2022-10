Kia Ceed 1.0 T-GDi 88 kW MT Spin – Hrdina všedního dne

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Vrcholné modely, novinky a budoucí plány automobilek by mohly vyvolávat dojem, že si dnes už obyčejné auto nekoupíte. Že máte na výběr jen z elektrických či výrazně elektrifikovaných aut, v nichž si nemůžete sami řadit a vše se ovládá přes dotykové plochy a obrazovky. Skutečnost je naštěstí jiná a stále se prodávají „normální“ auta. Jako třeba Kia Ceed.

Protože se výrobci automobilů často chtějí pochlubit tím nejlepším, co které modely nabízí, většinou k nám do testu dorazí bohatě vybavené kousky, jejichž konfigurace znamená částky hodně vzdálené reklamnímu „cena od“. Ani s manuálními převodovkami se nesetkáváme tak často jako dřív. O to víc pak člověk ocení, když se mu do rukou dostane nějaká rozumná specifikace. Opět jako příklad uvádím nyní testovaný Ceed.

Akční edice

Korejský hatchback k nám dorazil v edici Spin, která navazuje na dříve nabízenou akční edici Fresh. Její pointou je nabídnout rozumný mix výbavy za slušnou cenu, který potenciálně uspokojí co nejširší spektrum zákazníků. V ceníku modelu Ceed je varianta Spin druhá nejlevnější, hned za základní výbavou Comfort.

Se snahou o dosažení rozumné ceny souvisí také to, že Ceed ve výbavě Spin nepořídíte s naftovým mild-hybridním pohonným ústrojím (MHEV). Ale k motorizacím se ještě dostaneme v příslušné kapitole. V rámci úvodu zmíním alespoň to, že námi testovaný exemplář poháněl motor 1.0 T-GDi naladěný na vyšší ze dvou dostupných výkonů a spojený byl s manuální převodovkou.

V konfigurátoru modelu si pro verzi Spin můžete specifikovat pouze motorizaci a lak karoserie, vše ostatní je pevně dané. Karoserie našeho Ceedu byla lakována žlutým odstínem Splash Lemon za 15.000 Kč. Interiér má látkové čalounění a je výhradně tmavý. Hliníkové disky kol mají průměr 16 palců a zajímavý design, který mi vzdáleně připomíná sněhovou vločku.

Starý známý

Více se rozepisovat o vzhledu vozu zřejmě nemá smysl – jednak nám současná generace Ceedu prošla rukama už několikrát, druhak se s tímto modelem všichni potkáváme na silnicích. Design možná není kdovíjak vzrušující, ale je sympatický a totéž se dá říct o interiéru. Ve srovnání s moderními konkurenty sice může působit trochu zastarale, ale já to vidím jako jednu z jeho velkých předností – je přehledný, všechny funkce se dobře a jednoduše ovládají a člověk se nemusí proklikávat padesáti podmenu infotainmentu, aby se dostal k tomu, co potřebuje. To je vzhledem k zaměření Ceedu jednoznačná výhoda.

Sedadla jsou hodně měkká a v zatáčkách tolik nepodrží, ale cestování je v nich příjemné. Vepředu je ve všech směrech místa dostatek, vzadu už je prostor pochopitelně trochu limitovaný, ale dokázali jsme se v autě přepravit i v pěti. Na cestu na dovolenou by to nebylo, ale pár desítek kilometrů se to dá bez větších obtíží vydržet.

Loketní opěrka pro druhou řadu sedadel ve výbavě Spin chybí, standardem je až od následného výbavového stupně Exclusive. Zavazadlový prostor nabídne průměrných 395 litrů (MHEV má o 38 l méně), respektive 1.291 litrů se sklopenými opěradly zadních sedadel. Jsou dělena v poměru 60:40 a jejich sklopením nevznikne rovná plocha, ale schod. Průvlak na lyže či podobné předměty ve výbavě chybí.