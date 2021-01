Kia Sportage 1.6 CRDi 4x2 – Normální auto za rozumný peníz

Sportage letos dorazí v nové generaci. Zatímco pozornost většiny se pomalu upíná směrem k novince, zbytek by mohla zajímat ta současná, nyní citelně zlevněná.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Zatímco sourozenecký Hyundai Tucson už se nového pokračovatele dočkal (díky „neviditelným“ světlometům si jej s předchůdcem jen těžko spletete), žilinská Kia Sportage si musí ještě pár měsíců počkat. Byť je čtvrté vydání korejského kompaktního SUV na trhu od roku 2015 (o tři roky později prošlo modernizací), minimálně na českém trhu stále patří mezi žádané zboží. Podíváme-li se na čísla z předloňského roku 2019 (neovlivněného pandemií), nejžádanější kiou byl jednoznačně Ceed (4056 ks). Druhé místo? Sportage se 1722 kusy, přičemž rok předtím to bylo ještě o 215 vozů více.

A protože se životní cyklus současného vydání pomalu chýlí ke konci, Kia teď ke standardní sedmileté záruce přihazuje i zajímavé cenové zvýhodnění. V praxi se tedy Sportage coby „holátko“ vejde pod 500 tisíc korun a sleva se může vyšplhat až na 110.000 Kč. To je případ i našeho testovaného exempláře, jenž je osazen novým turbodieselem 1.6 CRDi o výkonu 100 kW. Motor může být vybaven mild-hybridní technologií, Kia však vedle elektrifikované verze nechala v nabídce i tu klasickou a námi zkoušenou. Náročnější ocení možnost sedmistupňové dvouspojky a pohonu všech kol, racionálně smýšlející kupce nesídlící v horách však zaujme spíše „naše“ předokolkové provedení se šestistupňovým manuálem. U naftové jedna-šestky můžete kombinovat dle libosti. Mimochodem je to jediná motorizace Sportage, která takovou rozmanitost nabízí.

Aby se neřeklo

Asi se na nás Kia nebude úplně zlobit, když řekneme, že designové změny v rámci faceliftu jsou velice, velice decentní. Prakticky se omezují na upravenou masku a přepracovaný nárazník s jinak tvarovanými mlhovými světly. Postavte vůz vedle předchůdce a garantuji, že devět z deseti nezarytých kiařů ani nepozná rozdíl.

Otázkou je, jestli to vůbec někomu vadí. Obcházím tak testovaný kousek v oranžové metalíze (+16.000 Kč) a pětileté stáří svého původního balení nedává nikterak najevo. Jistě tomu hodně pomáhá i prostřední výbavový stupeň Top, jenž má standardně sedmnáctipalcová kola či Full LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel a čtyřbodovou grafikou nápadně připomínající vozy Porsche. Jasně, Sportage asi pro nikoho nebude co do vzhledu úplně srdcovkou, mně osobně se však líbí. I když pravda, chromových ozdobných prvků bych klidně snesl o něco méně.

Kia Sportage 1.6 CRDi 4x2

A v podobném duchu se v rámci faceliftu pracovalo i v interiéru. Tady už jsou roky přeci jen trochu více znát, ale znovu si říkám, jestli to něčemu vadí. Sedám do kabiny, kde si nastavím volant, sedačku (s výbavou Top elektricky včetně sedadla spolujezdce) a mohu vyrazit na cestu.

Volant má tenký věnec a přehledně rozmístěná tlačítka, kterých je plný i středový panel. Na fotografiích to sice nevypadá tak fantasticky jako digitální prostředí modernějších konkurentů, co do funkčnosti je ale prostředí prvotřídní. Čudlíky nastavíte naprosto vše, žádné ťapkání po obrazovce. A zůstávají i otočné ovladače pro ladění hlasitosti či teploty, s nimiž se po pár kilometrech naučíte pracovat i poslepu.

Obrazovka umístěná mezi výdechy ventilace má osm palců a v našem případě i vestavěnou navigaci. Osobně mě ale těšila především podpora Apple CarPlay. Sice jen drátově, Kia však zůstává věrna staršímu typu konektoru USB, takže nemusíte řešit redukce či jiné kabely jako v nových škodovkách a spol.. Třikrát hurá! Pravda, dnes už jsme zvyklí na ostřejší obraz se širším spektrem barev, stejně tak přechody v jednotlivých menu by mohly být svižnější. Protože ale s obrazovkou netřeba pracovat tak často jako jinde, vlastně mi to zas až tolik nevadí.

Protože se u nás Sportage čtvrté generace nezastavuje poprvé, praktičnost s dovolením vezmu letem světem. Za volantem jsem si ideální pozici našel okamžitě. Sedí se tu výše, ale sedák lze umístit dost blízko podlaze, takže se necítíte jako na pařezu. Sedačky jsou příjemné, spíše než podržení těla v utažených zatáčkách potěší pohodlí na dlouhých cestách. Chválím si rovněž slušný výhled všemi směry. Dozadu se s výškou 178 cm posadím s několikacentimetrovou rezervou před koleny i nad hlavou, problémy s místem nehlásí ani 192 cm vysoký kolega. Těsno bude vzadu až v momentě, kdy vedle sebe posadíte tři dospělé.

Kia Sportage 1.6 CRDi 4x2

Zavazadlový prostor pojme standardně 480 litrů, což je zlatá střední cesta. Benzinová verze umí ještě o třiadvacet litrů více, naftový mild-hybrid zase ukrajuje na 439 litrů. A mimochodem - elektrifikovaná verze má i o čtyři litry menší palivovou nádrž (62 vs. 58 l), nádoba na AdBlue je v obou případech osmnáctilitrová. Po sklopení se dostáváme na 1469 litrů a takřka rovnou ložnou plochu. Mezi podběhy je šířka kufru dosti omezena, pořád je tu ale místa dostatek. Zamrzí absence elektrického otevírání víka, které je vyhrazeno nejvyšší výbavě, případně paketu Tech (dále bezdrátová nabíječka, autonomní nouzové brzdění, pokročilý adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu atp.) za 45.000 Kč.