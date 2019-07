Kia vyráží do boje se zloději aut, nový typ krádeží má zastavit malá kapsička

Britské zastoupení automobilky Kia se rozhodlo vyrazit do boje s novým typem krádeží aut, během kterého zloději zneužívají systém bezklíčového odemykání a startování vozidel.

Klíčem k úspěšné obraně před moderními zloději, kteří zneužívají systém bezdrátového odemykání a startování, by měla být na první pohled nenápadně vypadající látková kapsička na klíč „KiaSafe.“ V té je ale všita tenká vrstva kovu, díky které funguje kapsa jako Faradayova klec a zamezuje tak klíči vysílat jakýkoliv signál.

Na první pohled se může jednat o primitivní řešení, jenže je účinné. Speciální kapsu na klíč by měli získat všichni zákazníci, kteří si pořídí nový či ojetý vůz Kia v britském dealerství zapojeném do této akce. Stávající zákazníci pak mohou bezpečnostní obal na klíč pořídit za necelých 10 liber, tedy cca 284 Kč.

Jedná se samozřejmě jen o improvizaci, která by měla poskytnout co nejrychlejší a nejúčinnější ochranu majitelům současných a starších modelů Kia se systémem bezklíčovým odemykáním a startováním. Oddělení výzkumu a vývoje Kia už ale v současnosti pracuje na technologiích, které by měly nové klíče lépe ochránit.

„Zabezpečení vozidel našich zákazníků je pro nás důležité a zneužívání systémů bezklíčového odemykání nás znepokojuje stejně, jako naše zákazníky, policii a pojišťovací společnosti,“ uvedl David Hart, manažer zákaznického centra britského zastoupení Kia Motors.

„Zatímco naše současné klíče nemají UWB (technologie Ultra Wide Band) ani tlačítko na „uspání,“ naši technici již pracují na nových úrovních obrany pro naše budoucí vozidla, které budou s ohledem na výrobní plány a připravované modely aplikovány co nejdříve,“ dodal Hart.

Současně se však automobilka snaží své zákazníky povzbudit k dodržování bezpečnostních pravidel, ke kterým nabádá i policie. Klíček systému bezklíčového odemykání by tak lidé neměli nechávat u dveří ani u oken a v ideálním případě by ho měli ukládat do kapsičky KiaSafe, která současným praktikám zlodějů bezpečně odolá.

Pokud byste měli zájem o podobnou ochranu svého vozu se systémem bezklíčovéo odemykání a startování, nezoufejte. Podobné kapsy na klíček, slibující ochranu před moderními zloději, už jsou totiž dostupné u různých prodejců i na českém trhu.