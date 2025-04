Kilometrové nájezdy ojetých aut v Česku: Kolik najezdí ojetiny?

Deset let, do dvaceti tisíc najetých kilometrů ročně, cena dvě stě tisíc – to je letos typické bazarové auto Česka. Ale najdeme viditelné rozdíly podle značek i tříd. A pak jsou tu i nevídané bazarové extrémy.

V Česku se letos prodává přes dva tisíce ojetých vozů den co den, a to s průměrnou cenou přes 300.000 korun, stářím dvanáct let a sumou 153.000 ujetých kilometrů. Když budeme hledat nejtypičtější auto, dostaneme se mezi mladší, a přitom levnější vozy – klasika má totiž najeto více kilometrů. „Asi nepřekvapí, že jde o octavii. Konkrétně třetí generaci ve verzi kombi a s dieselovým motorem. Průměrná cena je kolem dvě stě tisíc korun a průměrný roční nájezd se pohybuje okolo patnácti, maximálně dvaceti tisíc kilometrů ročně,“ prozrazuje Filip Kučera, ředitel marketingu AutoESA.

Jak ukazuje náš graf, v čase se stav kilometrů u ojetin posouvá, a to zhruba o patnáct až dvacet tisíc kilometrů každých deset let. Před dvacetiletím jsme byli u typické ojetiny na sto dvaceti tisících, letos na sto pětapadesáti. Koncem roku to nejspíš bude víc.

Průměrný nájezd v čase | Svět motorů

Není auto jako auto

Počet ujetých kilometrů se u jednotlivých ojetých aut pochopitelně liší. Záleží na tom, jak jsou velká, co mají pod kapotou, ale i na kapotě – myslíme tím logo.