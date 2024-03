Ojetá Škoda Octavia III: Stárne důstojně? Lempl zničí i 1.4 TSI

Třetí generace Škody Octavia z let 2012 až 2020 je nejrozšířenějším vozem v českých bazarech. Cenově pokrývá široké rozpětí od 120 000 do 500 000 Kč, tovární záruku už má jen zlomek posledních kusů. Proto je žádoucí vědět, na co u nich při koupi dát pozor.Třetí generace Škody Octavia z let 2012 až 2020 je nejrozšířenějším vozem v českých bazarech. Cenově pokrývá široké rozpětí od 120 000 do 500 000 Kč, tovární záruku už má jen zlomek posledních kusů. Proto je žádoucí vědět, na co u nich při koupi dát pozor.