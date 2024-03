„Klauní bota“ se nevrátí. BMW Touring Coupé zůstane konceptem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když BMW loni na Concorso d’Eleganza Villa d’Este představilo koncept současné Z4 ve formě kupé, nazvané Concept Touring Coupé, dostalo se mu nadšených reakcí. Byl by to zajímavý nástupce původní „klauní boty“, tedy modelu Z3 Coupé z let 1998 – 2002. Právě jemu totiž byla podobná záď konceptu, mnohem spíš než Z4 Coupé se splývavou zádí.

Jenže zda se bude takové auto i vyrábět, bylo od začátku přinejmenším nejisté a automobilka o tomhle tématu odmítala mluvit. Podle informací webu BMWBlog, který se odkazuje na nejmenované zdroje zevnitř automobilky, o něm však vážně přemýšlela.

Technickým základem by byla verze Z4 M40i a automobilka zjistila, že by bylo ekonomické vyrobit a prodat 50 aut v ceně nejméně 250 tisíc dolarů (5,86 milionu korun) za kus. To však nebylo dost na to, aby projektu dala zelenou.

Web dále píše, že kupé – či snad spíše shooting brake – na základě Z4 byla hračkou designérského týmu a že byla hotová dlouhou dobu předtím, než se ukázala veřejnosti. A také, že produkce současné generace Z4 má skončit v březnu 2026, a to bez přímého nástupce, přinejmenším prozatím. Ve stejném roce se také má poroučet kabrio řady 8.