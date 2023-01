Kombi na českém trhu: Blíží se konec, nebo obroda?

Říká se o nás, že jsme národem chatařů, protože spousta lidí se po pracovním týdnu stěhuje do svých venkovských obydlí. K tomu potřebujeme auta, která převezou víkendový proviant včetně materiálů a nářadí pro zvelebování našich chatiček. Ideálním pomocníkem je v takovém případě vozidlo s karoserií kombi a obřím kufrem. Naložíte do něj vše, co potřebujete, a po sklopení zadních sedadel většinou převezou podobný objem jako menší dodávky. Navíc kombíky oceníte i při jízdě na dovolenou, protože kromě celé rodiny poberou i všechna zavazadla. Jenže počty kombíků se tenčí na úkor různých crossoverů a SUV.

A je to rozhodně škoda. Z pohledu praktických vlastností, zejména přepravních schopností, patří totiž karoserie kombi stále k tomu nejlepšímu, co můžete koupit. Už několikrát jsme dělali srovnání mezi SUV a kombi v rámci některých značek či segmentů a vždy nám vyšlo kombi jako lepší alternativa. Při stejných délkách bývají prostornější, nabídnou větší kufr a na silnici se prezentují lepšími i čitelnějšími jízdními vlastnostmi. Dalším plusem je hospodárnost – nafouknutá, těžká SUV se shodnými pohonnými jednotkami mají podstatně vyšší spotřebu. K tomu lze připočíst i nižší pořizovací cenu – možná i proto automobilky kombi vědomě utlačují, protože na nich nevydělají tolik jako na SUV.

A tak bychom mohli pokračovat. Kombíky jsou proti SUV lehčí, takže některé části nejsou tolik zatěžované a vydrží déle. Také si vystačí s méně účinnými brzdami a pneumatikami s menšími rozměry. To vše snižuje nároky na jejich provoz, údržbu i servis a v neposlední řadě jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Díky nižší spotřebě produkují méně emisí a také prachových částic z brzd a pneumatik. Je až s podivem, že ekologickým aktivistům a evropským funkcionářům tento fakt nevadí.