TEST BMW 330e xDrive Touring – Svižný plug-in za cenu dieselu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

V souvislosti s kufrem, který má praktický tvar a je do něj výborný přístup, musím zmínit šikovný prostor pod podlahou, ideální k uložení kabelů.

Netvrdím, že v autech musejí být tlačítka pro každou funkci, ale přesouvat zrovna ovládání teplotního komfortu do palubního systému je podle mě prostě špatně. Samotný infotainment v nejnovější verzi (BMW Operační systém 8) není špatný, i když předchozí provedení mi připadalo přehlednější. Systém je „rozdrobenější“ a složitější, hůř se v něm občas orientuje, protože kvůli některým věcem musíte hlouběji do útrob. Takže pak musíte více času věnovat pozornost obrazovce, což odvádí koncentraci od řízení. Pochvalu si ale zaslouží stabilita a rychlost infotainmentu.

Omlazená řada 3 využívá koncepci s prohnutým panelem tvořeným dvěma obrazovkami: digitální přístrojový štít má úhlopříčku 12,3 palce, kontrolní displej infotainmentu pak 14,9 palce. Obě obrazovky nabízejí parádní rozlišení a skvělou čitelnost, v případě přístrojovky je však potřeba zvyknout si na specifická grafická rozvržení. Horší je, minimálně z mého pohledu, že nové pojetí interiéru nabízí výrazně méně tlačítek. Nejvíc mi chybí panel pro ovládání klimatizace, nutnost kvůli úpravě teploty nebo zapnutí vyhřívání sedadla zabrousit do útrob infotainmentu a trefovat se prstem do malých ploch na displeji opravdu nepovažuji za uživatelsky přívětivou.

Nabídky ovšem nejsou stejné. V obou sice najdeme provedení 320e a 330e, u Touringu však zájemci mohou v obou případech zvolit pohon všech kol, u sedanu to jde pouze u výkonnější 330e.

Motor, jízdní vlastnosti

Má sílu

Plug-in hybridní pohon 330e tvoří zážehový přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, poskytující nejvyšší výkon 135 kW a maximální točivý moment 300 Nm, doplněný o synchronní trakční elektromotor s permanentními magnety, který BMW integrovalo do osmistupňové samočinné převodovky. Elektromotor dává 80 kW a 265 Nm. Hybridní systém dokáže produkovat až 215 kW a 420 Nm, a to díky funkci XtraBoost, která ve sportovním režimu při razantním sešlápnutí plynového pedálu na deset sekund generuje 30 kW „nad plán“. Pokud si tento „boost“ odmyslíme, pak systémový výkon činí 185 kW.

Pohonné ústrojí doplňuje vysokonapěťový lithium-iontový 12kWh akumulátor s využitelnou kapacitou 11,15 kWh, který má v případě „naší“ motorizace s pohonem všech kol zajistit elektrický dojezd 47 až 58.

Během testu jsem se však nepřiblížil ani tomu nižšímu číslu, v prosincové a sněhem slušně zapadané Praze „bavorák“ v elektrickém režimu zvládl 33 kilometrů. V létě by to bylo stoprocentně lepší, pamatuji si ostatně, že s 530e, jež využívá stejnou techniku, jsem kdysi jen na elektřinu ujel 48 kilometrů.

BMW 330e xDrive Touring

Jako elektromobil se plug-in hybridní kombík chová příjemně a i přes poměrně skromných 80 kW se s ním jezdí docela hezky. Na dálnici se ostatně rozjede až na 140 km/h, jen pochopitelně nesmíte očekávat výraznou dynamiku, s vyšším cestovním tempem chuť zrychlovat opadá. Ale samozřejmě je tu vždy možnost prošlápnout plynový pedál přes „pojistku“ až na podlahu, případně sáhnout po manuálním řazení, a probudit do práce spalovací motor.

V souvislosti s používáním auta jako elektromobilu mě však trochu mrzí pomalé nabíjení. Chápu, že život s plug-in hybridy by se měl odvíjet zejména v cyklu „přes noc doma nabíjet, přes den jezdit“, ale občas se hodí možnost dobít auto mimo domov u veřejné nabíječky, třeba během nákupu. Jenže bavorák umí maximální nabíjecí výkon 3,7kW (16 A/230 V), takže akumulátor z nuly na plno nabijete za 3,6 hodiny, na 80 procent za nějaké 2,5 hodiny. Některé automobilky už u svých plug-in hybridů nabízejí výrazně rychlejší nabíjení. Jinak z klasické domácí zásuvky proces zabere šest hodin.

Pak je tu režim hybridní, v němž se o všechno stará samo auto, které se snaží co nejefektivněji využívat oba zdroje energie. Hybridní mód si můžete navolit sami, případně vám bude „přidělen“ poté, co vůz vyjezdí energii z akumulátoru určenou pro elektrický režim.

I jako hybrid BMW spoléhá do velké míry na elektřinu a kdykoli může, neváhá spalovací motor odpojit. Na elektřinu se auto zpravidla i rozjíždí, čtyřválec se zapojuje podle naléhavosti akcelerace, případně v určitě rychlosti. Hybridní mód si také krásně rozumí s navigací, takže když na cestu vyrazíte s nějakou ještě dostupnou energií v baterii, přizpůsobí pro dosažení co nejnižší spotřeby profilu a délce trasy přepínání mezi pohony.

Bavorák samozřejmě energii do baterie doplňuje při brzdění, stejně jako to dělají ostatní hybridy, nechybí ani možnost dobíjet spalovacím motorem za jízdy. Tato funkce však docela výrazně zvedá spotřebu.

Už v běžném hybridním režimu 330e xDrive Touring působí sympaticky svižným dojmem, ve sportovním nastavení však vyloženě ožije a promění se v až nečekaně rychlé auto. Díky funkci XtraBoost ze sebe oba pohony dokážou na 10 sekund vymáčknout maximum – a je to tedy síla. Deset vteřin možná nezní ohromně, ale v reálném provozu je to docela dlouhá doba.

Kombinace přeplňovaného čtyřválce a elektromotoru přináší nejen vysoký výkon a působivou dynamiku, ale také skvělou odezvu na plyn a takový uhlazený, ale přitom razantní projev při akceleraci. Elektřina totiž eliminuje čekání na nástup přeplňování, takže auto dopředu vyráží velice ochotně a okamžitě. Pohon má solidní nástup už z nízkých otáček, nejživější začíná být okolo pěti tisíc, aby pokračoval do zhruba šesti a půl. Hybridní kombík jede vážně moc hezky. Uznávám, že elektřinou dopovaný čtyřválec nemá takové charisma jako točivý řadový šestiválec, ale z pohledu efektivity funguje parádně. Jen škoda toho umělého zvuku.

Spotřeba samozřejmě závisí na způsobu, jakým řidič 330e využívá. V případě krátkých tras s dobitou baterií umí jezdit jen na elektřinu, na delších cestách záleží na množství energie v akumulátoru a vzdálenosti. Proto vám nabídnu údaje naměřené v situacích, kdy mi auto kvůli nedostatku energie v baterii neumožnilo aktivovat elektrický režim a jezdilo výhradně jako hybrid. Jde tedy vlastně o jakási maxima v rámci předpisového tempa.

Po Praze se BMW přesouvalo za 8,2 l/100 km, na dálnici za 8,1 l/100 km a mimo města a dálnice se průměr pohyboval mezi 6,5 až 7 litry na sto kilometrů. Kombík jsem vracel s dlouhodobým průměrem 7,7 l/100 km, ale tato hodnota odráží občasná nabíjení a také pokusy o sportovnější svezení – abych zjistil, co 330e umí. Zábavnější jízda se mimochodem snadno promění ve dvoucifernou spotřebu.

Řídí se krásně

Hybridní režim v 330e pracuje velice kultivovaně a přepínání jednotlivých pohonů se děje většinou až neznatelně. Výhrady nemám ani k převodovce, nevybavuji si okamžik, kdy by udělala něco, co by mě donutilo pozvednout obočí.

Tahle příjemně sladěná souhra celého pohonného ústrojí pěkně doplňuje celkový charakter trojkového kombíku. Auto má fantastický podvozek, spíše tužší, ale v tom nejlepším slova smyslu. Je konstruovaný a naladěný tak, aby auto jezdilo jistě a karoserie se zbytečně nepohybovala, současně je však dostatečně poddajný, takže skvěle filtruje nerovnosti. Ani na hodně rozbitém povrchu vůz nedrncá, nikde nic neklepe, nebouchá, kola nedusají. A na pochvalu je také odhlučnění kabiny.

BMW 330e xDrive Touring

Přestože se pohotovostní hmotnost testované specifikace pohybuje nebezpečně blízko dvoutunové hranici, s plug-in hybridním kombíkem se moc hezky svezete, když budete mít chuť. Baterie zatěžuje zadní část vozu, což má pozitivní vliv na jízdní vlastnosti - auto je i díky tomu v zatáčkách úžasně neutrální. A celkově působí tak, že byste do něj tak výraznou hmotnost neřekli, ochotně se stáčí, pohotově mění směr a krásně drží stopu. Navíc potěší přesným a příjemně strmým řízením.

Čtyřkolka pak přidává jistotu navíc, ale protože jde o xDrive preferující zadní nápravu, ponechává kombíku špetku zadokolkového charakteru, který oceníte právě v zatáčkách, a dokáže fungovat tak, aby nekazil zábavu. Třeba na zasněžené cestě.

Mám tak vlastně jen jednu výhradu. Uvítal bych větší palivovou nádrž – čtyřicet litrů je podle mě málo, zvlášť při delších dálničních přesunech. Podle mé dálniční spotřeby by se dojezd jen na benzin pohyboval do 500 kilometrů. V této disciplíně stále jasně vede diesel.