Konec krádežím z pick-upů a dodávek? Chytrá kamera to možná zajistí

Speciální kamera by měla pohlídat nákladový prostor a předejít krádežím vybavení.

V zámoří jsou mezi řemeslníky a dodavateli různých služeb velmi oblíbené pick-upy, na jejichž korbu se dá kromě nářadí naložit i objemný náklad. U vozů bez uzamykatelného hard-topu, který praktičnost omezuje, ale hrozí riziko, že si něco z korby odnesou zvědaví nenechavci. Ostatně krádeže nelze zcela vyloučit ani u aut s korbou, případně klasických dodávek.

Ford, který patři mezi největší producenty pick-upů a užitkových vozů v zámoří, proto spojila síly se společností ADT, která nabízí bezpečnostní služby, zabezpečení, atd. Již v minulém roce pak obě společnosti oznámily založení společného podniku Canopy, který by měl do budoucna nabídnout bezpečností zařízení se záznamem videa, které by mělo zmírnit obavy vlastníků pick-upů.

Video se připravuje ...

Prvním produktem společnosti Canopy se stala nyní představená Pickup Cam, kterou je v zámoří již možné objednávat. Kamera se skládá ze dvou částí, přičemž tou nejvýraznější je modul s kamerou se zorným polem 180 ° a s dynamickým světlem. Montuje se do zadního okna vozu. Kamera zaznamenává korbu, zatímco dynamické světlo by mělo zloděje varovat, že je vůz hlídaný.

Druhou částí kamery je tzv. Hub, tedy mozek kamery, který zajišťuje komunikaci s chytrým telefonem a je schopen i odesílat video. Hub je vybaven baterií, která kameru napájí v době, kdy je motor vypnutý. Po nastartování se kamera začne automaticky dobíjet přes OBD-II kabel. Kamera by přitom nemusela být instalována jen v pick-upech, využití by mohla mít i v dodávkách.

Instalace zařízení měla být tak snadná, že ji zákazníci zvládnout během 15 minut i doma. Jakmile je systém aktivovaný, majitelé vozu dostanou upozornění pokaždé, pokud kamera zaznamená podezřelou aktivitu ve svém zorném poli. Současně se také spustí nahrávání a majitel vozu se může rozhodnout kontaktovat přes aplikaci bezpečnostní agenturu ADT, pokud je to potřeba.

Myšlenka zní zajímavě, prakticky a docela jednoduše, systém ale není zrovna levný. Pořizovací cena je 299 dolarů (cca 6500 Kč), za internetové připojení a cloudové služby se pak měsíčně platí 14,99 dolarů (330 Kč). Pro prvních 1500 uživatelů ale společnost snížila pořizovací cenu na 149,50 dolarů (3300 Kč). Pro řemeslníky, kterým už někdy bylo odcizeno vybavení z korby vozu, ale mže jít o stále snesitelné náklady.

Systém Canopy Pickup Cam přitom má svou alternativu pro osobní vozy – Ring Car Cam. Kamera zabírá kabinu i prostor před vozem, takže se jedná o řešení 2 v 1. Cena ovšem začíná již od 249,99 dolarů (5500 Kč), zatímco měsíční poplatek přijde na 6 dolarů (cca 130 Kč).