Proč američtí policisté sahají na zastavená auta? Vysvětlení je několik

Dopravní kontroly mívají v zámoří svá specifika, přičemž jedno nastává již v momentě, kdy se policista teprve blíží k zastavenému vozu. Pokud jste to nezažili osobně, mohli jste si toho všimnout i na záběrech z palubních kamer služebních vozů, osobních kamer policistů či v kvalitnějších filmech a seriálech.

Na cestě od svého automobilu k okénku řidiče či spolujezdce totiž američtí policisté prakticky vždy sahají či poklepávají na koncové světlo automobilu, víko kufru nebo jinou zadní část zastaveného vozu. Důvodů přitom mají hned několik a všechny dávají dobrý smysl.

Jako jeden z hlavních důvodů se zmiňuje vytvoření důkazu, že policista vůz skutečně kontroloval. Tedy že u něj byl fyzicky přítomný. V dnešní době tuto roli sice zastanou palubní kamery, jde však o pojistku z dob minulých, která není závislá na moderních technologiích a elektronice. Navíc se pro mnoho policistů stala tradicí.

Pokud by tak došlo ke střelbě, což v zámoří není při dopravních kontrolách zcela neobvyklé, napadení policisty nebo pokud by se řidič pokusil z místa ujet, bude otisk policisty na zadním světle či blatníku jasně dokazovat, že se jedná o zastavený automobil.

Jako další důvod je zmiňováno tzv. „zastrašení“ posádky, která má být zkontrolována. Pokud by se totiž na palubě vozu nacházely nějaké ilegální látky či předměty, ať už drogy nebo zbraně, je velmi pravděpodobné, že se je posádka bude snažit skrýt před příchodem policisty. Nečekané poklepání na vůz ale může posádku polekat, znejistit a na chvíli zastavit.

Policista tak získává více času sledovat co se na palubě děje, kdo s čím manipuluje a případně co nebo kam se posádka snaží ukrýt. U řidičů pod vlivem alkoholu či drog pak může toto poklepání na kapotu vést k větší nervozitě, která je prozradí. Ostatně podle The Law Dictionary pomohl tento přístup zvýšit počet řidičů zatčených za jízdu v opilosti a převážení zakázaných látek nebo neregistrovaných zbraní.

V neposlední řadě však mohou policisté poklepáním na záď vozu kontrolovat, zda je uzavřený kufr. Může to znít až paranoidně, policisté však chtějí mít jistotu, že na ně během kontroly nikdo z kufru nevyskočí a nepřepadne je. Jak již bylo zmíněno výše, američtí policisté mají dost zkušeností s kontrolami, které se zvrhnou v přestřelku.

V poslední době se však objevuje i kritika této praxe. Někteří kritici uvádí, že snaha nechat otisk na zadním světle může vést k tomu, že se policista postaví přímo za automobil. Může tak hrozit, že ho zastavený řidič srazí a z místa ujede. Poklepání na karoserii pak udává pozici policisty, čehož by třeba ozbrojený člověk v autě mohl snadno zneužít.