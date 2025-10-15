Konec operativního leasingu bez nervů. Vrácení auta zvládnete raz dva
Prověřování aut vracených po uplynutí leasingu řada zákazníků považuje za velmi nepříjemnou věc, ale je třeba si uvědomit, že tyto kontroly přispívají ke kultivaci českého trhu ojetin.
Operativní leasing si člověk volí mimo jiné proto, aby se při provozu auta nemusel prakticky o nic starat. Jednu zásadní věc ale na paměti mít musí: vůz by měl být (stále) v takovém stavu, aby následné vrácení majiteli – tedy poskytovateli leasingu – proběhlo rychle a bez problémů. Celou problematiku toho procesu nám osvětluje Marek Šebest, Global Operations Director.
Vrácení vozu po skončení leasingu je pověstný strašák. Je strach opravdu na místě? Jak smlouvy ošetřují úpravy vozidla nebo nadměrné opotřebení?
Dnes už to noční můra skutečně být nemusí. Každý klient hned na začátku dostane Průvodce nadměrného opotřebení, který najdete i na našem webu. K tomu přidáváme praktickou papírovou měrku, díky které si sami snadno ověříte, jestli je ten který škrábanec ještě v pořádku, nebo už přesahuje toleranci. Větší škody ale rozhodně doporučuji řešit průběžně jako pojistné události – klient si tak ušetří starosti na konci.
Jak celý proces vrácení probíhá? Kolik času zabere?
Tři měsíce před koncem smlouvy klienta upozorníme a poskytneme mu detailní instrukce, aby měl čas se připravit. Samotná procedura trvá zhruba 30 až 45 minut. V této době odborný technik z nezávislé společnosti posoudí celkový stav vozu.
Prohlídku tedy nedělá přímo leasingová společnost?
Ne. Spolupracujeme s nezávislými certifikovanými experty: společnostmi Car-Back a Dekra, které se specializují právě na klasifikaci poškození vozidel.
Co všechno technici kontrolují?
Technický stav zjišťujeme proto, že auta následně buď prodáváme, nebo ta v dobrém stavu a s nízkým nájezdem vracíme zpět do provozu v rámci leasingové služby ReLease, která je určená pro zákazníky hledající spolehlivý vůz s plným servisem včetně záruky náhradního vozidla za výhodnou cenu. Technici mapují všechna poškození, abychom měli kompletní přehled. Pozor – teprve potom se rozhoduje, co je akceptovatelné a co už ne. Klienti se často leknou, když v protokolu vidí poškození za sto padesát tisíc, ale pak zjistí, že neakceptovatelná část je jen za pět tisíc. Proto je důležité si protokol k převzetí pořádně prostudovat.
Dá se před vrácením domluvit preventivní kontrola?
Určitě. U společnosti Dekra si můžete objednat placenou prohlídku buď v jejich pražském centru, nebo přímo u vás. Trvá asi půl hodiny a protokol dostanete do tří až pěti pracovních dnů. Na rozdíl od finálního předání se nekontroluje tloušťka laku ani kompletnost výbavy – hodnotí se odření, deformace a poškození exteriéru a interiéru, včetně motorového prostoru. Dekra používá aplikaci, která propojuje typ a rozsah poškození s cenou nového dílu a odhadem doby opravy, dostanete tak kvalifikovaný odhad nákladů. V logistickém centru v Klíčanech stojí procedura 500 korun bez vyčíslení škod nebo 1000 s vyčíslením. S dopravou technika k vám vše přijde o 650 korun dráž. V neposlední řadě škody kryté havarijní pojistkou řešit průběžně bez zbytečného odkladu s pojišťovnou. Pak budete na konci smlouvy v klidu.
Mohou se podmínky vrácení během leasingu změnit?
Podmínky jsou pevně dané od podpisu smlouvy. Od prvního dne víte, co vás čeká na konci, a máme jasně řečeno, co považujeme za akceptovatelné a co už ne.
Hrozí při problémech vyšší ceny v nové smlouvě nebo pokuty?
Ne. Každé vozidlo kalkulujeme jako nové, bez ohledu na historii. Vyúčtování nadměrného opotřebení nemá žádný vliv na další smlouvu. Neexistují žádné smluvní pokuty ani doplňkové faktury. Pouze samostatné vyúčtování opotřebení při ukončení kontraktu.
Řeší případné spory nějaká nezávislá expertní firma?
Snažíme se sporům předcházet. Samozřejmě se může stát, že uděláme chybu nebo že se klientovi něco nebude zdát správně vyhodnocené. Proto máme připravený obchodní a technický tým, který sporná vyhodnocení se zákazníkem projedná.
Co se stalo s kodexem nadměrného opotřebení, na kterém se před lety pracovalo?
Kodex byl připravovaný hlavně ve spolupráci s Českou leasingovou a finanční asociací a zatím nebyl dokončen. Proto jednotliví členové vypracovali vlastní Průvodce vrácení vozidla, které se tak v detailech mohou mírně lišit.
Co úpravy vozidla? Které jsou nepřípustné a o jakých se dá jednat?
O podobě vozu jednáme ještě před uzavřením smlouvy. Standardně schvalujeme namontování majáků na střechu, vestavby do dodávek, polepy a podobně. Vždy to ale musí být předmětem dohody a často se tyto úpravy promítnou do splátky nebo investice. Pokud by klient upravil vozidlo bez našeho souhlasu – což se stává velmi zřídka – musí ho před vrácením uvést do původního stavu.
Spadá překročení kilometrového limitu do nadměrného opotřebení?
Ne. Překročení limitu se vyúčtovává samostatně při ukončení smlouvy. Každý kontrakt má danou dobu a nájezd. Pokud překračujete, naúčtujeme nadlimitní kilometry, nebo naopak vracíme přeplatek. Pravidelnou komunikací se těmto situacím snažíme předcházet.
Zjišťujete v průběhu leasingu, že s vozidly není nic v nepořádku?
V prvé řadě: klient se ve smlouvě zavazuje, že se o vůz postará a vrátí ho v co nejlepším stavu. Během aktivní smlouvy je to jeho zodpovědnost. My dostáváme zpětnou vazbu minimálně jednou ročně při pravidelném servisu, vidíme nájezd i stav vozu. Část vozidel navíc ročně řeší pojistnou událost a jde na opravu.
Co když se potřebná oprava vozu protáhne až za konec nájemního vztahu?
Jak už zaznělo – základ je komunikace. Když se něco takového stane, musíme o tom vědět a společně najdeme řešení. Variant je víc: od prodloužení nájmu až po dohodu o ukončení. Vždy záleží na konkrétní situaci a rozhodně se snažíme vycházet vstříc.
Příprava auta na předání
Využijte preventivní prohlídku ◗ Odstraňte neakceptovatelná poškození ◗ Objednejte se na předání 14 dnů před koncem smlouvy ◗ Odstraňte případné polepy či držáky v interiéru ◗ Umyjte karoserii, vyčistěte interiér ◗ Zkontrolujte kompletnosti výbavy ◗ Doplňte kapaliny ◗ Připravte si všechny potřebné dokumenty ◗ Po předání zkontrolujte protokol P