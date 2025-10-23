Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nová Škoda Octavia liftback může vypadat takto. Jak se vám líbí?

Škoda Octavia Vision
Škoda Vision O
Škoda Vision O
Škoda Vision O
83 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (2)

Škoda zatím o variantě liftback své nové studie nemluví, zaměřuje se čistě na praktické kombi. Takto by však mohla vypadat tradiční Škoda Octavia liftback podle nás. Samozřejmě se nese v duchu nejnovějšího škodováckého designového směru.

Zatímco mladoboleslavská automobilka nepřímo směřuje studii Vision O jako pomyslného nástupce modelu Octavia Combi, designér Honza Lušovský se vydal cestou, která je českým motoristům neméně blízká. Využil aktuální prvky konceptu a přetvořil je do podoby klasického liftbacku – karosářské verze, která bývala pro Škodu Octavia výchozí.

Jeho práce ukazuje, že současný škodovácký designový jazyk by k liftbacku sedl překvapivě dobře. Čisté plochy a výrazná světelná grafika dávají vozu moderní vzhled, aniž by ztrácel typickou střídmost. Zadní část s úzkým světelným pruhem a decentním spoilerem působí vyváženě, stejně jako nízká, elegantní silueta.

Grafik Honza Lušovský k tomu dodává, že podle něj by právě takto skutečně mohla nová oktávka s karoserií liftback vypadat, byť zástupci automobilky během světové premiéry konceptu Vision O uvedli, že plovoucí střední sloupek karoserie a od sebe otevírané dveře použili hlavně z důvodů snazší prezentace samotného interiéru.

I když jde jen o neoficiální návrh, jeho pojetí napovídá, že spojení by mohlo fungovat víc než dobře. Alespoň podle nás. Svůj názor můžete vyjádřit v anketě.

Anketa
Líbila by se vám takto pojatá Octavia liftback?
Ano, líbí se mi
Nic moc, Vision O kombi je hezčí.
Ne, nelíbí se mi.
Celkově 44 hlasů

Video placeholder
Škoda Vision O • Zdroj: Škoda

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů