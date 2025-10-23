Nová Škoda Octavia liftback může vypadat takto. Jak se vám líbí?
Škoda zatím o variantě liftback své nové studie nemluví, zaměřuje se čistě na praktické kombi. Takto by však mohla vypadat tradiční Škoda Octavia liftback podle nás. Samozřejmě se nese v duchu nejnovějšího škodováckého designového směru.
Zatímco mladoboleslavská automobilka nepřímo směřuje studii Vision O jako pomyslného nástupce modelu Octavia Combi, designér Honza Lušovský se vydal cestou, která je českým motoristům neméně blízká. Využil aktuální prvky konceptu a přetvořil je do podoby klasického liftbacku – karosářské verze, která bývala pro Škodu Octavia výchozí.
Jeho práce ukazuje, že současný škodovácký designový jazyk by k liftbacku sedl překvapivě dobře. Čisté plochy a výrazná světelná grafika dávají vozu moderní vzhled, aniž by ztrácel typickou střídmost. Zadní část s úzkým světelným pruhem a decentním spoilerem působí vyváženě, stejně jako nízká, elegantní silueta.
Grafik Honza Lušovský k tomu dodává, že podle něj by právě takto skutečně mohla nová oktávka s karoserií liftback vypadat, byť zástupci automobilky během světové premiéry konceptu Vision O uvedli, že plovoucí střední sloupek karoserie a od sebe otevírané dveře použili hlavně z důvodů snazší prezentace samotného interiéru.
I když jde jen o neoficiální návrh, jeho pojetí napovídá, že spojení by mohlo fungovat víc než dobře. Alespoň podle nás. Svůj názor můžete vyjádřit v anketě.