Nordschleife má nového krále a je z Číny. Drží i rekord za maximální rychlost
Čínský Yangwang U9 Xtreme zajel kolo Nordschleife pod sedm minut a k tomu drží rychlostní rekord 496,22 km/h. Na pokoříl Porsche Taycan i Rimac Nevera.
Čínské automobilky dobývají nejen evropské trhy, ale také Nordschleife, která je nejtvrdší zkouškou sériových vozů. Zajet zde rychlý čas je prestižní záležitostí. Zlomit rekord pak znamená, že vás konkurence musí brát vážně. Právě to se podařilo čínskému elektrickému supersportu Yangwang U9 Xtreme z dílny giganta BYD.
U9 Xtreme zajel 22. srpna 2025 na 20,832 km dlouhém okruhu čas 6:59,157 a stal se prvním elektromobilem, který zajel kolo pod sedm minut. To znamená, že je o 8,393 s rychlejší než Porsche Taycan Turbo GT s paketem Weissach (7:07,55 s) a o 6,141 s překonal i chorvatský Rimac Nevera (7:05,298 s). Výrobce současně deklaruje, že U9 Xtreme je „nejrychlejším autem planety“ s dosaženou maximální rychlostí 496,22 km/h.
Za volantem seděl německý jezdec Moritz Kranz, závodník s téměř 10.000 koly na „Ringu“. Pro Nordschleife byly obuty semi-slicky GitiSport e·GTR² PRO a vůz vyrazil na ostré kolo s přepracovaným chlazením a brzdami využívajícími titan a karbon-keramiku. Další specialitou je aktivní řízení aerodynamických prvků DiSus-X, které je specialitou právě verze Xtreme, a řízení trakce každého kola systémem e⁴.
Yangwang vyrobí U9 Xtreme v pouhých 30 exemplářích.
Zdroj: BYD I Video: BYD